74. Bölüm | Türklerin Kutsal Kenti: Ötüken

Ötüken neden Türklerin evi?

17 Şubat 2023 | 20:09
VİDEO DEVAM EDİYOR

Tarihteki ilk Türk devletleri hangileridir? Eski Türklerde yemek kültürü nasıldı? Geçmişten günümüze Türk-Moğol ilişkileri nelerdir? Eski Türklerde din anlayışı nasıldı? Moğollar Türk mü?

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Doç. Dr. Kürşat Yıldırım konuk oldu.

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 74. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:30 Türklerin Kutsal Kenti: Ötüken

12:00 Ötüken neden Türklerin evi?

31:00 İlteriş Kağan'ın anıt mezarı ve kitabesi

37:00 Moğollar Türk mü?

41:00 Tarihteki ilk Türk devletleri

54:00 Ötüken neden Türklerin evi?

59:00 Eski Türklerde yemek kültürü

01:02:00 Türkistan'dan Anadolu'ya Türk toplum hayatı

01:07:00 Tarihteki ilk Türk devletleri

01:22:00 İlk Müslüman Türk Devletleri

01:28:00 Geçmişten günümüze Türk-Moğol ilişkileri

01:36:00 Eski Türklerde din anlayışı

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