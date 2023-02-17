74. Bölüm | Türklerin Kutsal Kenti: Ötüken

Tarihteki ilk Türk devletleri hangileridir? Eski Türklerde yemek kültürü nasıldı? Geçmişten günümüze Türk-Moğol ilişkileri nelerdir? Eski Türklerde din anlayışı nasıldı? Moğollar Türk mü?
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Doç. Dr. Kürşat Yıldırım konuk oldu.
Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 74. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:30 Türklerin Kutsal Kenti: Ötüken
12:00 Ötüken neden Türklerin evi?
31:00 İlteriş Kağan'ın anıt mezarı ve kitabesi
37:00 Moğollar Türk mü?
41:00 Tarihteki ilk Türk devletleri
54:00 Ötüken neden Türklerin evi?
59:00 Eski Türklerde yemek kültürü
01:02:00 Türkistan'dan Anadolu'ya Türk toplum hayatı
01:07:00 Tarihteki ilk Türk devletleri
01:22:00 İlk Müslüman Türk Devletleri
01:28:00 Geçmişten günümüze Türk-Moğol ilişkileri
01:36:00 Eski Türklerde din anlayışı