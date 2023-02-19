75. Bölüm | Cumhuriyet'in Kuruluşu

Cumhuriyet'e giden yolda neler yaşandı?

19 Şubat 2023 | 14:13
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Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Cumhuriyetin Kuruluşu" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 75. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

07:00 Bir Başarı Destanı

18:00 99 yıllık serüven

24:00 Cumhuriyet Türkiye'si Osmanlı'nın devamı mı?

31:00 Cumhuriyet'e giden yolda neler yaşandı?

51:00 Cumhuriyet fikri nasıl oluştu?

01:05:00 1. Meclis'in yapısı ve yaşanan siyasi gelişmeler

01:14:00 Cumhuriyet ile neler değişti?

01:27:00 Cumhuriyet'in ilanına yabancı ülkelerin tepkisi

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