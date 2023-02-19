76. Bölüm | Osmanlı Safevi İlişkileri

Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna etki eden etmenler nelerdir? Safeviler kimlerdir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktılar? 1. Sultan Selim Dönemi Osmanlı -Safevi İlişkileri nasıldı? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Osmanlı - Safevi İlişkileri" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Sadullah Gülten ve Dr. Kamil Yavuz oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 76. bölümüyle yayında...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 Osmanlı Safevi İlişkileri
13:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci ve Anadolu
17:00 Anadolu'daki ilk Türk boyları ve Çepniler
25:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna etki eden etmenler
33:00 Çepniler ve Hacı Emiroğulları Beyliği
40:00 Beylikten Devlete: Osmanlı
55:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci ve Anadolu
58:00 Safeviler kimlerdir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktılar?
01:02:00 1. Sultan Selim Dönemi Osmanlı -Safevi İlişkileri
01:08:00 Safeviye Tarikatı ve Şeyh Cüneyd Dönemi
01:16:00 Safevi Tarikatının Devletleşme Süreci
01:21:00 Beylikten Devlete: Osmanlı
01:25:00 Osmanlı - Safevi İlişkileri
01:28:00 Şah İsmail ve Safevi Devleti'nin Kuruluşu