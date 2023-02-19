76. Bölüm | Osmanlı Safevi İlişkileri

Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna etki eden etmenler nelerdir? Safeviler kimlerdir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktılar? 1. Sultan Selim Dönemi Osmanlı -Safevi İlişkileri nasıldı? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Osmanlı - Safevi İlişkileri" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Sadullah Gülten ve Dr. Kamil Yavuz oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 76. bölümüyle yayında...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 Osmanlı Safevi İlişkileri

13:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci ve Anadolu

17:00 Anadolu'daki ilk Türk boyları ve Çepniler

25:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna etki eden etmenler

33:00 Çepniler ve Hacı Emiroğulları Beyliği

40:00 Beylikten Devlete: Osmanlı

55:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci ve Anadolu

58:00 Safeviler kimlerdir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktılar?

01:02:00 1. Sultan Selim Dönemi Osmanlı -Safevi İlişkileri

01:08:00 Safeviye Tarikatı ve Şeyh Cüneyd Dönemi

01:16:00 Safevi Tarikatının Devletleşme Süreci

01:21:00 Beylikten Devlete: Osmanlı

01:25:00 Osmanlı - Safevi İlişkileri

01:28:00 Şah İsmail ve Safevi Devleti'nin Kuruluşu