77. Bölüm | Dünyadaki Son Gelişmeler

Dünyada neler oluyor? Yeni dünyada Türkiye'nin önemi nedir? İngiltere'de yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler nelerdir? Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programına bu hafta Dr. Kemal Olcar, Dr. Can Baydarol ve Dr. Filiz Katman konuk oldu. Tarihe Yolculuk 77. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 Dünyada neler oluyor?

05:30 ABD'de yaşanan gelişmeler nasıl okunmalı?

09:00 ABD'de siyasi ve sosyal hayat

14:30 Türk - ABD ilişkilerinin geleceği

28:00 Avrupa'yı bekleyen süreç

41:00 Yeni dünyada Türkiye'nin önemi

57:00 Avrupa'da siyasi durum

01:06:00 Geçmişten günümüze Avrupa Birliği

01:17:00 İngiltere'de yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler

01:32:00 Rusya -Ukrayna Savaşı ve Avrupa