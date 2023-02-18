77. Bölüm | Dünyadaki Son Gelişmeler

Dünyada neler oluyor? Yeni dünyada Türkiye'nin önemi nedir? İngiltere'de yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler nelerdir? Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programına bu hafta Dr. Kemal Olcar, Dr. Can Baydarol ve Dr. Filiz Katman konuk oldu. Tarihe Yolculuk 77. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 Dünyada neler oluyor?
05:30 ABD'de yaşanan gelişmeler nasıl okunmalı?
09:00 ABD'de siyasi ve sosyal hayat
14:30 Türk - ABD ilişkilerinin geleceği
28:00 Avrupa'yı bekleyen süreç
41:00 Yeni dünyada Türkiye'nin önemi
57:00 Avrupa'da siyasi durum
01:06:00 Geçmişten günümüze Avrupa Birliği
01:17:00 İngiltere'de yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler
01:32:00 Rusya -Ukrayna Savaşı ve Avrupa