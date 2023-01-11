80. Bölüm | Samuraylar ve Japonlar

Japon kültürünün önemli unsurları nelerdir?

11 Ocak 2023 | 19:49
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Japon kültürünün önemli unsurları nelerdir? Samuray tarihi, kültürü ve felsefesi nasıl oluşmaya başladı?

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programına bu hafta Dr. Erdal Küçükyalçın konuk oldu.

Tarihe Yolculuk 80. bölümüyle yayında...!

00:00 Tarihe Yolculuk

03:30 Samuraylar ve Japonlar

11:00 Japon toplumunun savaşçı ruhu: Samuray

21:00 Adalar Ülkesi, Samurayların Diyarı: Japonya

35:00 Samuraylar Çağı ve Dönüm Noktalarıyla Japon Tarihi

47:00 Japon Samuraylarının Felsefesi : Buşido

53:00 Japon kültürünün önemli unsurları

01:06:00 Samuray tarihi, kültürü ve felsefesi

01:16:00 Türk - Japon dostluğunun temeli: Ertuğrul Fırkateyni

01:27:00 Samuraylar Çağı ve Dönüm Noktalarıyla Japon Tarihi

01:35:00 Modernleşmede Japon Modeli

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