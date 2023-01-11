80. Bölüm | Samuraylar ve Japonlar

Japon kültürünün önemli unsurları nelerdir? Samuray tarihi, kültürü ve felsefesi nasıl oluşmaya başladı?
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programına bu hafta Dr. Erdal Küçükyalçın konuk oldu.
Tarihe Yolculuk 80. bölümüyle yayında...!
00:00 Tarihe Yolculuk
03:30 Samuraylar ve Japonlar
11:00 Japon toplumunun savaşçı ruhu: Samuray
21:00 Adalar Ülkesi, Samurayların Diyarı: Japonya
35:00 Samuraylar Çağı ve Dönüm Noktalarıyla Japon Tarihi
47:00 Japon Samuraylarının Felsefesi : Buşido
53:00 Japon kültürünün önemli unsurları
01:06:00 Samuray tarihi, kültürü ve felsefesi
01:16:00 Türk - Japon dostluğunun temeli: Ertuğrul Fırkateyni
01:27:00 Samuraylar Çağı ve Dönüm Noktalarıyla Japon Tarihi
01:35:00 Modernleşmede Japon Modeli