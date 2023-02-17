81. Bölüm | Dünya Savaşları

1. Dünya Savaşı sonrasında Batı'da neler yaşandı?

17 Şubat 2023 | 21:08
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I. Dünya Savaşı nasıl başladı? 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları nelerdir? 1. Dünya Savaşı sonrasında Batı'da neler yaşandı? 2. Dünya Savaşı nasıl başladı? 2. Dünya Savaşı sonrası yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Dünya Savaşları" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Dr. Furkan Kaya oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 81. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

06:00 Dünya Savaşları neden meydana geldi?

10:00 I. Dünya Savaşı nasıl başladı?

22:00 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları

26:00 1. Dünya Savaşı sonrasında Batı'da neler yaşandı?

39:00 2. Dünya Savaşı nasıl başladı?

44:00 Almanya'nın yayılmacı politikası ve İkinci Dünya Savaşı

54:00 2. Dünya Savaşı başlarken Türkiye

01:00:00 2. Dünya Savaşı'nda mihver devletler ve müttefik devletler

01:07:00 Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye - SSCB ilişkileri

01:14:00 2. Dünya Savaşı sonrası yeni dünya düzeni

01:21:00 Türkiye'nin NATO'ya giriş süreci

01:26:00 Savaş olgusunun dönüşümü: Yeni Savaşlar

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