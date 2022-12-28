81. Bölüm "Haçlılardan Günümüze İstanbul"

İstanbul şehri nasıl kurulmuştur?

28 Aralık 2022 | 15:26
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İstanbul şehri nasıl kurulmuştur? İstanbul'un gizemleri ve efsaneleri nelerdir? 4. Haçlı Seferleri ve sonuçları nelerdir? İstanbul'un şehir ve mekan kültürü, tapınakları...

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Üç İmparatorluğa Başkentlik Yapan Şehir: İstanbul" konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın konuğu Araştırmacı/Yazar Ertan Altunay oldu.

Tarihe Yolculuk 81. bölümüyle sizlerle...!

00:00 Tarihe Yolculuk

04:00 Haçlılardan günümüze İstanbul

11:00 İstanbul'un gizemleri ve efsaneleri

14:00 İstanbul şehri nasıl kurulmuştur?

21:00 Üç imparatorluğa başkentlik yapan şehir: İstanbul

26:00 4. Haçlı Seferleri ve sonuçları

34:00 29 kez kuşatılan medeniyet başkenti: İstanbul

42:00 Tapınakçıların gizemli tarihi

53:00 Gizemleriyle Şehr-i İstanbul

01:01:00 İstanbul'un şehir ve mekan kültürü

01:08:00 Latin döneminde İstanbul

01:26:00 Ahit sandığının sırrı nedir?

01:32:00 Medusa'nın hikayesi

01:38:00 En gizemli cemiyet: Masonlar

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