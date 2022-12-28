81. Bölüm "Haçlılardan Günümüze İstanbul"

İstanbul şehri nasıl kurulmuştur? İstanbul'un gizemleri ve efsaneleri nelerdir? 4. Haçlı Seferleri ve sonuçları nelerdir? İstanbul'un şehir ve mekan kültürü, tapınakları...

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Üç İmparatorluğa Başkentlik Yapan Şehir: İstanbul" konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın konuğu Araştırmacı/Yazar Ertan Altunay oldu.

Tarihe Yolculuk 81. bölümüyle sizlerle...!

00:00 Tarihe Yolculuk

04:00 Haçlılardan günümüze İstanbul

11:00 İstanbul'un gizemleri ve efsaneleri

14:00 İstanbul şehri nasıl kurulmuştur?

21:00 Üç imparatorluğa başkentlik yapan şehir: İstanbul

26:00 4. Haçlı Seferleri ve sonuçları

34:00 29 kez kuşatılan medeniyet başkenti: İstanbul

42:00 Tapınakçıların gizemli tarihi

53:00 Gizemleriyle Şehr-i İstanbul

01:01:00 İstanbul'un şehir ve mekan kültürü

01:08:00 Latin döneminde İstanbul

01:26:00 Ahit sandığının sırrı nedir?

01:32:00 Medusa'nın hikayesi

01:38:00 En gizemli cemiyet: Masonlar