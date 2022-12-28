81. Bölüm "Haçlılardan Günümüze İstanbul"

İstanbul şehri nasıl kurulmuştur? İstanbul'un gizemleri ve efsaneleri nelerdir? 4. Haçlı Seferleri ve sonuçları nelerdir? İstanbul'un şehir ve mekan kültürü, tapınakları...
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Üç İmparatorluğa Başkentlik Yapan Şehir: İstanbul" konuşuldu.
Uğur Korkmaz'ın konuğu Araştırmacı/Yazar Ertan Altunay oldu.
Tarihe Yolculuk 81. bölümüyle sizlerle...!
00:00 Tarihe Yolculuk
04:00 Haçlılardan günümüze İstanbul
11:00 İstanbul'un gizemleri ve efsaneleri
14:00 İstanbul şehri nasıl kurulmuştur?
21:00 Üç imparatorluğa başkentlik yapan şehir: İstanbul
26:00 4. Haçlı Seferleri ve sonuçları
34:00 29 kez kuşatılan medeniyet başkenti: İstanbul
42:00 Tapınakçıların gizemli tarihi
53:00 Gizemleriyle Şehr-i İstanbul
01:01:00 İstanbul'un şehir ve mekan kültürü
01:08:00 Latin döneminde İstanbul
01:26:00 Ahit sandığının sırrı nedir?
01:32:00 Medusa'nın hikayesi
01:38:00 En gizemli cemiyet: Masonlar