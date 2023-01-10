86. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta " Tanzimat Dönemi'ni Doğuran Süreç" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konukları Prof. Dr. Melda Üner ve Doç. Dr. Kahraman Şakul oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 86. bölümüyle yayında!
00:00 Tarihe Yolculuk
02:30 Tanzimat döneminde tarihi aydınlar
14:00 Tanzimat Dönemi'ni doğuran süreç
21:00 Osmanlı'da modernleşme ve aydınlar
27:00 Türk modernleşmesinde 19. yy Osmanlı aydınlarının rolü
37:00 Batılılaşma siyasi bir mesele miydi, Batı'yı anlama çabası mıydı?
53:00 Batılılaşma açısından Tanzimat dönemi
59:00 Osmanlı aydınının Tanzimat'la imtihanı
01:06:00 Osmanlı'da Batılılaşma ve Aydınların Batılılaşmaya Bakışı
01:27:00 Osmanlı modernleşmesinin düşünsel, siyasi ve kültürel boyutları
01:34:00 Bir modernleşme krizi olarak Çırağan Baskını