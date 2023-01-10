86. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta " Tanzimat Dönemi'ni Doğuran Süreç" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konukları Prof. Dr. Melda Üner ve Doç. Dr. Kahraman Şakul oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 86. bölümüyle yayında!

00:00 Tarihe Yolculuk

02:30 Tanzimat döneminde tarihi aydınlar

14:00 Tanzimat Dönemi'ni doğuran süreç

21:00 Osmanlı'da modernleşme ve aydınlar

27:00 Türk modernleşmesinde 19. yy Osmanlı aydınlarının rolü

37:00 Batılılaşma siyasi bir mesele miydi, Batı'yı anlama çabası mıydı?

53:00 Batılılaşma açısından Tanzimat dönemi

59:00 Osmanlı aydınının Tanzimat'la imtihanı

01:06:00 Osmanlı'da Batılılaşma ve Aydınların Batılılaşmaya Bakışı

01:27:00 Osmanlı modernleşmesinin düşünsel, siyasi ve kültürel boyutları

01:34:00 Bir modernleşme krizi olarak Çırağan Baskını