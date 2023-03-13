95. Bölüm | İstanbul'un Deprem Tarihi

1894 İstanbul depreminde neler yaşandı?

13 Mart 2023 | 11:51
VİDEO DEVAM EDİYOR

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Vahdettin Engin oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "İstiklal Marşı'nın kabulü ve İstanbul'un deprem tarihi" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 95. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı 102 yaşında

06:00 İstiklal Marşı'nın yazılışı ve kabulü

09:13 İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl olmuştur?

22:20 İstanbul'un deprem tarihi

33:11 Tarihte İstanbul'un depremleri

52:43 1894 İstanbul'un depremi

01:06:40 Atatürk neden "Hatay benim şahsi meselemdir" dedi?

01:12:35 Hatay'ın anavatana katılması

01:30:10 Hatay'ın anavatana katılması nasıl yankı uyandırmıştı?

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