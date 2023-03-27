97. Bölüm | Kadim Türk Tarihinde Kadın

Türkler baharın gelişini nasıl kutlamıştır? Seyahatnamelerde Türk kadını nasıl anlatılmıştır? Türk tarihinde iz bırakmış kadınlar...

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Akademisyen - Yazar Dr. Başak Kuzakçı oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Kadim Türk Tarihinde Kadın" konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 97. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

07:00 Türkler Baharın Gelişini Nasıl Kutlamıştır?

10:00 Kadim Türk Tarihinde Kadın

20:00 Seyahatnamelerde Türk Kadını Nasıl Anlatılmıştır?

40:00 Eski Türklerde Sosyal Hayat Ve İş Bölümü

01:00:00 Eski Türklerde Evlilik Hukuku

01:20:00 Eski Türklerde Kadın Ve Doğum Ritüelleri

01:30:00 Türk Tarihinde İz Bırakmış Kadınlar