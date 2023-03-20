Çanakkale Savaşı | Tarihe Yolculuk (96. Bölüm)

Çanakkale Savaşı'nda askerler nasıl besleniyordu?

20 Mart 2023 | 18:07
VİDEO DEVAM EDİYOR

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Araştırmacı-yazar Muzaffer Albayrak oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 96. bölümüyle yayında!

00:00 Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı
08:43 Çanakkale Savaşı hangi koşullarda yapıldı?
12:40 Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı ecdad!
17:00 Geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlar...
19:21 Çanakkale Savaşı'nda askerler nasıl besleniyordu?
25:42 Çanakkale'de verilen şehit sayısı ne kadar?
28:20 Çanakkale Savaşı'nda askerler nasıl besleniyordu?
38:50 Osmanlı devleti 1. Dünya Savaşı'na neden katıldı?
56:44 Çanakkale Savaşı'nda Arıburnu'nun kritik rolü
01:11:19 Çanakkale Savaşı'nda yaşanan gelişmeler
01:15:53 Çanakkale Savaşı'nda neler yaşandı, savaş nasıl kazanıldı?
01:28:27 Çanakkale'yi geçilmez kılan neydi?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

88. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi
86. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi 10 Ocak 2023 | 16:36
90. Bölüm | Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri)
90. Bölüm | Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri 30 Ocak 2023 | 11:15
91. Bölüm I İlk Müslüman Türkler Kimlerdi?
91. Bölüm I İlk Müslüman Türkler Kimlerdi? 06 Şubat 2023 | 14:23
92. Bölüm I Türkiye'de Depremlerin Tarihi
92. Bölüm I Türkiye'de Depremlerin Tarihi 20 Şubat 2023 | 12:42
93. Bölüm | Depremler Ve Kayıp Köyler
93. Bölüm | Depremler Ve Kayıp Köyler 27 Şubat 2023 | 10:18
94. Bölüm | Dezenformasyon ve Algı Yönetimi
94. Bölüm | Dezenformasyon ve Algı Yönetimi 06 Mart 2023 | 15:43
95. Bölüm | İstanbul'un Deprem Tarihi
95. Bölüm | İstanbul'un Deprem Tarihi 13 Mart 2023 | 11:51
Çanakkale Savaşı | Tarihe Yolculuk (96. Bölüm)
Çanakkale Savaşı | Tarihe Yolculuk (96. Bölüm) 20 Mart 2023 | 18:07