Çanakkale Savaşı | Tarihe Yolculuk (96. Bölüm)

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Araştırmacı-yazar Muzaffer Albayrak oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 96. bölümüyle yayında!
00:00 Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı
08:43 Çanakkale Savaşı hangi koşullarda yapıldı?
12:40 Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı ecdad!
17:00 Geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlar...
19:21 Çanakkale Savaşı'nda askerler nasıl besleniyordu?
25:42 Çanakkale'de verilen şehit sayısı ne kadar?
28:20 Çanakkale Savaşı'nda askerler nasıl besleniyordu?
38:50 Osmanlı devleti 1. Dünya Savaşı'na neden katıldı?
56:44 Çanakkale Savaşı'nda Arıburnu'nun kritik rolü
01:11:19 Çanakkale Savaşı'nda yaşanan gelişmeler
01:15:53 Çanakkale Savaşı'nda neler yaşandı, savaş nasıl kazanıldı?
01:28:27 Çanakkale'yi geçilmez kılan neydi?