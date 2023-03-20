Çanakkale Savaşı | Tarihe Yolculuk (96. Bölüm)

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Araştırmacı-yazar Muzaffer Albayrak oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 96. bölümüyle yayında!

00:00 Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı

08:43 Çanakkale Savaşı hangi koşullarda yapıldı?

12:40 Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı ecdad!

17:00 Geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlar...

19:21 Çanakkale Savaşı'nda askerler nasıl besleniyordu?

25:42 Çanakkale'de verilen şehit sayısı ne kadar?

28:20 Çanakkale Savaşı'nda askerler nasıl besleniyordu?

38:50 Osmanlı devleti 1. Dünya Savaşı'na neden katıldı?

56:44 Çanakkale Savaşı'nda Arıburnu'nun kritik rolü

01:11:19 Çanakkale Savaşı'nda yaşanan gelişmeler

01:15:53 Çanakkale Savaşı'nda neler yaşandı, savaş nasıl kazanıldı?

01:28:27 Çanakkale'yi geçilmez kılan neydi?