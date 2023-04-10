Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu | Tarihe Yolculuk (99. Bölüm)

Cengiz Han öldükten sonra kurduğu imparatorluğa ne oldu? Cengiz Han nasıl bir liderdi? Altın Orda ile Osmanlı ilişkileri nasıldı? Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu oldu.
Programda "Moğollar, Cengiz Han ve Altın Orda Devleti" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 99. bölümüyle yayında!
00:00 Tarihe Yolculuk
05:00 Moğollar, Cengiz Han ve Altın Orda Devleti
10:00 Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu
22:00 Kaynaklar Cengiz Han'ı nasıl anlatıyor?
25:00 Moğolların tarih sahnesine çıkışı
30:00 Tarihin en önemli isimlerinden biri: Cengiz Han
36:00 Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu
38:00 Cengiz Yasası'nda hangi hükümler yer alıyordu?
58:00 Altın Orda Devleti'nin kuruluş süreci
01:02:00 Moğolların bu kadar etkili olmasındaki nedenler
01:07:00 Cengiz Han'ın ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu
01:17:00 Altın Orda ve Osmanlı ilişkileri
01:24:00 Altın Orda ve Bizans münasebetleri
01:34:00 Yıldırım Beyazıt ve Emir Timur neden savaştı?