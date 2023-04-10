Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu | Tarihe Yolculuk (99. Bölüm)

Moğolların bu kadar etkili olmasındaki nedenler nelerdir?

10 Nisan 2023 | 15:32
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Cengiz Han öldükten sonra kurduğu imparatorluğa ne oldu? Cengiz Han nasıl bir liderdi? Altın Orda ile Osmanlı ilişkileri nasıldı? Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu oldu.

Programda "Moğollar, Cengiz Han ve Altın Orda Devleti" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 99. bölümüyle yayında!

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 Moğollar, Cengiz Han ve Altın Orda Devleti

10:00 Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu

22:00 Kaynaklar Cengiz Han'ı nasıl anlatıyor?

25:00 Moğolların tarih sahnesine çıkışı

30:00 Tarihin en önemli isimlerinden biri: Cengiz Han

36:00 Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu

38:00 Cengiz Yasası'nda hangi hükümler yer alıyordu?

58:00 Altın Orda Devleti'nin kuruluş süreci

01:02:00 Moğolların bu kadar etkili olmasındaki nedenler

01:07:00 Cengiz Han'ın ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu

01:17:00 Altın Orda ve Osmanlı ilişkileri

01:24:00 Altın Orda ve Bizans münasebetleri

01:34:00 Yıldırım Beyazıt ve Emir Timur neden savaştı?

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