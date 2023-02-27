Depremler ve kayıp köyler | Tarihe Yolculuk (93. Bölüm)

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konukları; Prof. Dr. Alpaslan Demir ve Doç. Dr. İlker Yiğit oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Afetler sonucunda kaybolan köyler" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 93. bölümüyle yayında!

00:00 Tarihe Yolculuk

02:43 Depremler ve kayıp köyler

13:20 Tarihi ve coğrafi belgelerde doğal afetler nasıl tanımlanır?

26:35 Anadolu'da yerleşim yerleri nasıl kurulmuştur?

33:36 Bir yerleşim yeri neden kaybolur?

49:30 Osmanlı'nın iskan politikaları farklılık gösterir miydi?

49:59 Osmanlı'nın iskan politikaları

59:37 Osmanlı'da afet dönemlerinde yardımlaşma faaliyetleri

1:06:29 Osmanlı'da deprem şiddetleri nasıl ölçülürdü?

1:12:07 Doğal afetler Osmanlı iskan politikalarını nasıl etkiliyordu?

1:13:33 Kaybolan köylerimizin izinde

1:18:08 Yerleşim yerlerinin terk edilme nedenleri

1:22:33 Manisa ve Sivas'ta kaybolan köyler

1:35:41 Kaybolan yerleşim yerlerimiz

1:40:38 Türkiye'nin kayıp köyleri