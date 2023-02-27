Depremler ve kayıp köyler | Tarihe Yolculuk (93. Bölüm)

Osmanlı'da deprem şiddetleri nasıl ölçülürdü?

27 Şubat 2023 | 10:59
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Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konukları; Prof. Dr. Alpaslan Demir ve Doç. Dr. İlker Yiğit oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Afetler sonucunda kaybolan köyler" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 93. bölümüyle yayında!

00:00 Tarihe Yolculuk
02:43 Depremler ve kayıp köyler
13:20 Tarihi ve coğrafi belgelerde doğal afetler nasıl tanımlanır?
26:35 Anadolu'da yerleşim yerleri nasıl kurulmuştur?
33:36 Bir yerleşim yeri neden kaybolur?
49:30 Osmanlı'nın iskan politikaları farklılık gösterir miydi?
49:59 Osmanlı'nın iskan politikaları
59:37 Osmanlı'da afet dönemlerinde yardımlaşma faaliyetleri
1:06:29 Osmanlı'da deprem şiddetleri nasıl ölçülürdü?
1:12:07 Doğal afetler Osmanlı iskan politikalarını nasıl etkiliyordu?
1:13:33 Kaybolan köylerimizin izinde
1:18:08 Yerleşim yerlerinin terk edilme nedenleri
1:22:33 Manisa ve Sivas'ta kaybolan köyler
1:35:41 Kaybolan yerleşim yerlerimiz
1:40:38 Türkiye'nin kayıp köyleri

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