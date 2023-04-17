Enver Paşa | Tarihe Yolculuk (100. Bölüm)

Bu bölümde Araştırmacı - Yazar Selahaddin Eş Çakırgil ile "Son Dönem Osmanlı'nın En Güçlü Adamlarından: Enver Paşa" konuşuldu.

17 Nisan 2023 | 18:11
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Enver Paşa nasıl bir askerdi? Enver Paşa tarih sahnesine nasıl çıktı? Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan gelişmeler nelerdir? Enver Paşa'nın Mustafa Kemal ile arasında bir çekişme var mıydı? Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Araştırmacı - Yazar Selahaddin Eş Çakırgil oldu. Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Enver Paşa" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 100. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

07:00 Son Dönem Osmanlı'nın En Güçlü Adamlarından: Enver Paşa

13:00 Bir Osmanlı subayı olarak Enver Paşa faaliyetleri

18:00 Enver Paşa nasıl bir askerdi?

21:15 Enver Paşa tarih sahnesine nasıl çıktı?

32:00 Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan gelişmeler

38:00 İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Sultan II. Abdulhamid Han

44:00 Enver Paşa'nın Mustafa Kemal ile arasında bir çekişme var mıydı?

54:00 Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na niçin dahil oldu?

58:00 Birinci Dünya Harbi ve Enver Paşa

01:01:00 Bir Osmanlı subayı olarak Enver Paşa ve Faaliyetleri

01:15:00 Sarıkamış Harekatı esnasında cephede neler yaşandı?

01:23:00 Almanya'dan Moskova'ya nefes kesen yolculuk: Enver Paşa

01:35:00 Sarıkamış Harekatı esnasında cephede neler yaşandı?

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