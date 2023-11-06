İsrail - Filistin Çatışmasının Temeli | Tarihe Yolculuk
Bu bölümde Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ile İsrail'in Orta Doğu projesi konuşuldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Zekeriya Kurşun oldu. Tarihe Yolculuk'un bu bölümünde İsrail'in Orta Doğu projesi konuşuldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
06:00 İsrail dış politikasını niçin işgal ve soykırım üzerine inşa etmiş?
12:30 İsrail'in Ortadoğu projesinde neler var?
17:30 İsrail - Filistin sorunu nasıl başladı?
23:30 İsrail - Filistin çatışmasının temeli
27:00 Siyonizm uluslararası hukuku rehine mi almış?
30:00 Batı, İsrail'in devlet terörüne niçin karşı çıkmıyor?
35:00 Osmanlı Ortadoğu'da barışı nasıl sağladı?
42:00 Osmanlı döneminde Filistin ve engellenen siyonist planlar
52:00 Osmanlı Devleti'nin Filistin siyaseti
58:30 Osmanlı döneminde Filistin ve engellenen siyonist planlar
01:05:00 İsrail - Filistin savaşı ve yeni dünya düzenine yansımaları
01:16:00 İsrail'in Orta Doğu projesinde neler var?
01:25:00 Uluslarası hukuk Filistin konusunda niçin işlevsiz kalıyor?
01:32:00 Filistin'de yüz yılı aşkın süredir neden kan durmuyor?