İsrail - Filistin Çatışmasının Temeli | Tarihe Yolculuk

Bu bölümde Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ile İsrail'in Orta Doğu projesi konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarihe Yolculuk programının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Zekeriya Kurşun oldu. Tarihe Yolculuk'un bu bölümünde İsrail'in Orta Doğu projesi konuşuldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

06:00 İsrail dış politikasını niçin işgal ve soykırım üzerine inşa etmiş?

12:30 İsrail'in Ortadoğu projesinde neler var?

17:30 İsrail - Filistin sorunu nasıl başladı?

23:30 İsrail - Filistin çatışmasının temeli

27:00 Siyonizm uluslararası hukuku rehine mi almış?

30:00 Batı, İsrail'in devlet terörüne niçin karşı çıkmıyor?

35:00 Osmanlı Ortadoğu'da barışı nasıl sağladı?

42:00 Osmanlı döneminde Filistin ve engellenen siyonist planlar

52:00 Osmanlı Devleti'nin Filistin siyaseti

58:30 Osmanlı döneminde Filistin ve engellenen siyonist planlar

01:05:00 İsrail - Filistin savaşı ve yeni dünya düzenine yansımaları

01:16:00 İsrail'in Orta Doğu projesinde neler var?

01:25:00 Uluslarası hukuk Filistin konusunda niçin işlevsiz kalıyor?

01:32:00 Filistin'de yüz yılı aşkın süredir neden kan durmuyor?