Osmanlı Sarayı'nda Mutfak Gelenekleri Nasıldı? Sultanlara Yemekler Nasıl Servis Edilirdi? Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Gastronomist- Yazar Nilgün Tatlı oldu. "Osmanlı'da Ramazan ve Yemek Kültürü" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 98. bölümüyle yayında!

00:00 Tarihe Yolculuk

07:12 Hikayesi Olan Yemekler

11:24 Osmanlı'da Ramazan ve Yemek Kültürü

17:12 Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi

24:28 Osmanlı Sarayı'nda Mutfak Gelenekleri Nasıldı?

29:00 Türk Kahvesinin tarihi Serüveni

34:50 Osmanlılar Kahvaltıda Ne Yerlerdi?

41:24 Sultanlara Yemekler Nasıl Servis Edilirdi?

01:03:00 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yemek Tarihi

01:11:00 Osmanlı Saray Mutfağı

01:13:18 Osmanlı'da Mutfak Kültürü

01:30:00 Osmanlı Yemek Kültürü ve Adabı