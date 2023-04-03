Osmanlı Sarayı'nda Mutfak Gelenekleri Nasıldı? Sultanlara Yemekler Nasıl Servis Edilirdi? Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Gastronomist- Yazar Nilgün Tatlı oldu. "Osmanlı'da Ramazan ve Yemek Kültürü" konuşuldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 98. bölümüyle yayında!
00:00 Tarihe Yolculuk
07:12 Hikayesi Olan Yemekler
11:24 Osmanlı'da Ramazan ve Yemek Kültürü
17:12 Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi
24:28 Osmanlı Sarayı'nda Mutfak Gelenekleri Nasıldı?
29:00 Türk Kahvesinin tarihi Serüveni
34:50 Osmanlılar Kahvaltıda Ne Yerlerdi?
41:24 Sultanlara Yemekler Nasıl Servis Edilirdi?
01:03:00 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Yemek Tarihi
01:11:00 Osmanlı Saray Mutfağı
01:13:18 Osmanlı'da Mutfak Kültürü
01:30:00 Osmanlı Yemek Kültürü ve Adabı