Tarihe Yolculuk | 13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi

Osmanlı Devleti 1299 mu yoksa 1302 senesinde mi kuruldu?

08 Şubat 2023 | 21:27
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Eski Türkler hangi dinlere mensuplardı? Türkler nasıl Müslüman oldu? Alp Er Tunga'nın mezarı nerededir? Hangi Türk toplulukları Budizmi kabul etmişlerdi? "Etyemezler" kimlerdi? Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde neler yaşandı? Osmanlı Devleti 1299 mu yoksa 1302 senesinde mi kuruldu?

Tarihi Yolculuk'un bu haftaki konuğu Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sadullah Gülten oldu.

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 40. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

12:00 13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi

15:00 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

31:00 Eski Türkler hangi dinlere mensuplardı?

33:33 Türkler nasıl Müslüman oldu?

36:00 Alp Er Tunga'nın mezarı nerededir?

39:00 Hangi Türk toplulukları Budizmi kabul etmişlerdi?

49:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan önce Anadolu

58:00 Osmanlı öncesi Anadolu'da faaliyet göstermiş dini zümreler

01:13:00 Ana Hatlarıyla "Cenknameler"

01:25:00 "Etyemezler" kimlerdi?

01:31:00 Türk, Türkmen ve Yörük Arasındaki Farklar

01:34:00 Ahilerin, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundaki Etkileri

01:45:00 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

01:51:00 Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenleri

01:59:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde neler yaşandı?

02:10:00 Osmanlı Devleti 1299 mu yoksa 1302 senesinde mi kuruldu?

02:19:00 Osmanlı ve Anadolu Beylikleri Arasındaki Siyasi Münasebetler

02:21:00 İstanbul Nasıl Fethedildi?

02:26:00 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Önce Anadolu

02:35:00 Yıldırım Beyazıt ve Timur Neden Savaştı?

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