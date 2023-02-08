Tarihe Yolculuk | 13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi

Eski Türkler hangi dinlere mensuplardı? Türkler nasıl Müslüman oldu? Alp Er Tunga'nın mezarı nerededir? Hangi Türk toplulukları Budizmi kabul etmişlerdi? "Etyemezler" kimlerdi? Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde neler yaşandı? Osmanlı Devleti 1299 mu yoksa 1302 senesinde mi kuruldu?
Tarihi Yolculuk'un bu haftaki konuğu Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sadullah Gülten oldu.
Uğur Korkmaz'ın sunumuyla Tarihe Yolculuk 40. bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
12:00 13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi
15:00 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
31:00 Eski Türkler hangi dinlere mensuplardı?
33:33 Türkler nasıl Müslüman oldu?
36:00 Alp Er Tunga'nın mezarı nerededir?
39:00 Hangi Türk toplulukları Budizmi kabul etmişlerdi?
49:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan önce Anadolu
58:00 Osmanlı öncesi Anadolu'da faaliyet göstermiş dini zümreler
01:13:00 Ana Hatlarıyla "Cenknameler"
01:25:00 "Etyemezler" kimlerdi?
01:31:00 Türk, Türkmen ve Yörük Arasındaki Farklar
01:34:00 Ahilerin, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundaki Etkileri
01:45:00 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
01:51:00 Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenleri
01:59:00 Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde neler yaşandı?
02:10:00 Osmanlı Devleti 1299 mu yoksa 1302 senesinde mi kuruldu?
02:19:00 Osmanlı ve Anadolu Beylikleri Arasındaki Siyasi Münasebetler
02:21:00 İstanbul Nasıl Fethedildi?
02:26:00 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Önce Anadolu
02:35:00 Yıldırım Beyazıt ve Timur Neden Savaştı?