Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi

Türk tarihinde göçler ve önemli sonuçları nelerdir?

06 Şubat 2023 | 14:24
VİDEO DEVAM EDİYOR

Eski Türk boylarının inanç sistemi nasıldı? Oğuz Yabgu Devleti nasıl kuruldu? Finler ile Türkler akraba mı? İlk Müslüman Türkler kimlerdi?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Yeditepe Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl oldu.

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türklerin Tarihi" konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 91. bölümüyle yayında!

00:00 Tarihe Yolculuk

10:03 Eski Türk boylarının inanç sistemi nasıldı?

11:05 İlk Müslüman Türkler kimlerdi?

19:21 Türk tarihi ve kültürü

23:12 Türklerin İslam'a geçişi

28:17 İlk Türk yurdu neresidir?

31:45 Türk kültürünün tarihsel izleri

38:01 Dünden bugüne Türk tarihi

45:00 Eski Türklerde devlet geleneği ve teşkilatı

56:19 Oğuz Yabgu Devleti nasıl kuruldu?

1:08:15 Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları

1:24:30 Türk tarihinde göçler ve önemli sonuçları

1:26:55 Türk askeri gelenekleri

1:34:54 Tarihte Türk-Çin ilişkileri

1:39:16 Finler ile Türkler akraba mı?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

80. Bölüm | Samuraylar ve Japonlar
80. Bölüm | Samuraylar ve Japonlar 11 Ocak 2023 | 19:49
81. Bölüm "Haçlılardan Günümüze İstanbul"
81. Bölüm "Haçlılardan Günümüze İstanbul" 28 Aralık 2022 | 15:26
83. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han
83. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han 23 Aralık 2022 | 06:16
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi 25 Aralık 2022 | 21:43
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi 02 Ocak 2023 | 17:01
88. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi
86. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi 10 Ocak 2023 | 16:36
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm)
Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm) 30 Ocak 2023 | 11:15
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi
Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi 06 Şubat 2023 | 14:23