Tarihe Yolculuk | Dünden Bugüne Türk Tarihi

Eski Türk boylarının inanç sistemi nasıldı? Oğuz Yabgu Devleti nasıl kuruldu? Finler ile Türkler akraba mı? İlk Müslüman Türkler kimlerdi?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Yeditepe Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl oldu.

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türklerin Tarihi" konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 91. bölümüyle yayında!

00:00 Tarihe Yolculuk

10:03 Eski Türk boylarının inanç sistemi nasıldı?

11:05 İlk Müslüman Türkler kimlerdi?

19:21 Türk tarihi ve kültürü

23:12 Türklerin İslam'a geçişi

28:17 İlk Türk yurdu neresidir?

31:45 Türk kültürünün tarihsel izleri

38:01 Dünden bugüne Türk tarihi

45:00 Eski Türklerde devlet geleneği ve teşkilatı

56:19 Oğuz Yabgu Devleti nasıl kuruldu?

1:08:15 Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları

1:24:30 Türk tarihinde göçler ve önemli sonuçları

1:26:55 Türk askeri gelenekleri

1:34:54 Tarihte Türk-Çin ilişkileri

1:39:16 Finler ile Türkler akraba mı?