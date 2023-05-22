VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN

Otomatik Oynat

Tarihe Yolculuk | Fetih Kavramı ve Kutsallık Boyutu 22 Mayıs 2023 12:05
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Anadolu | Tarihe Yolculuk 17 Mayıs 2023 03:05
TBMM'nin Açılma Süreci | Tarihe Yolculuk 17 Mayıs 2023 03:05
Enver Paşa | Tarihe Yolculuk (100. Bölüm) 17 Mayıs 2023 03:05
Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu | Tarihe Yolculuk (99. Bölüm) 17 Mayıs 2023 03:05
Osmanlı'da Ramazan I Tarihe Yolculuk (98. Bölüm) 17 Mayıs 2023 03:05
97. Bölüm | Kadim Türk Tarihinde Kadın 17 Mayıs 2023 03:05
96. Bölüm | Çanakkale Savaşı 17 Mayıs 2023 03:05
95. Bölüm | İstanbul'un Deprem Tarihi 17 Mayıs 2023 03:05
94. Bölüm | Dezenformasyon ve Algı Yönetimi 09 Mart 2023 02:03
93. Bölüm | Depremler Ve Kayıp Köyler 17 Mayıs 2023 03:05
92. Bölüm I Türkiye'de Depremlerin Tarihi 17 Mayıs 2023 03:05
91. Bölüm I İlk Müslüman Türkler Kimlerdi? 17 Mayıs 2023 03:05
90. Bölüm | Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri) 17 Mayıs 2023 03:05
88. Bölüm | Batılılaşma Açısından Tanzimat Dönemi 17 Mayıs 2023 03:05
85. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi 17 Mayıs 2023 02:05
84. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin son dönemi 09 Mart 2023 02:03
82. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman Han 17 Mayıs 2023 02:05
81. Bölüm | Dünya Savaşları 17 Mayıs 2023 02:05
80. Bölüm "Haçlılardan Günümüze İstanbul" 17 Mayıs 2023 12:05
78. Bölüm | Samuraylar ve Japonlar 17 Mayıs 2023 12:05
77. Bölüm | Dünyadaki Son Gelişmeler 17 Mayıs 2023 12:05
76. Bölüm | Osmanlı Safevi İlişkileri 17 Mayıs 2023 12:05
75. Bölüm | Cumhuriyet'in Kuruluşu 17 Mayıs 2023 12:05
74. Bölüm | Türklerin Kutsal Kenti: Ötüken 17 Mayıs 2023 12:05
73. Bölüm | Geçmişten Günümüze Ortadoğu 17 Mayıs 2023 12:05
72. Bölüm | Hz. Muhammed'in (SAV) Hayatı 17 Mayıs 2023 12:05
71. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman 17 Mayıs 2023 12:05
70. Bölüm | Sultan Vahdettin 17 Mayıs 2023 12:05
69. Bölüm | Osmanlı'dan Günümüze Kalanlar 17 Mayıs 2023 12:05
68. Bölüm | İzmir'in İşgali ve Cumhuriyet 17 Mayıs 2023 12:05
67. Bölüm | Türk Tarihi Açısından Moğolistan 17 Mayıs 2023 11:05
66. Bölüm | Kültürel Miras ve Mimari 17 Mayıs 2023 11:05
65. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu 17 Mayıs 2023 11:05
64. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet ve Ayasofya Camii 17 Mayıs 2023 11:05
63. Bölüm | Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı 17 Mayıs 2023 11:05
62. Bölüm | Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi 17 Mayıs 2023 11:05
61. Bölüm | Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu 17 Mayıs 2023 11:05
60. Bölüm | Sultan II. Abdulhamid 17 Mayıs 2023 11:05
59. Bölüm | İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet 17 Mayıs 2023 11:05
58. Bölüm | Geçmişten Günümüze Türkistan 17 Mayıs 2023 11:05
57. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi 17 Mayıs 2023 11:05
56. Bölüm | İstanbul'un Gizemleri ve Efsaneleri 17 Mayıs 2023 11:05
55. Bölüm | Türk Tarihinin Büyük Zaferi: Kut'ül Amare 17 Mayıs 2023 11:05
54. Bölüm | Doğru Kaynak, Doğru Tarih: Kur'an 17 Mayıs 2023 11:05
53. Bölüm | Milli Mücadele Süreci ve Cumhuriyetin İlanı 17 Mayıs 2023 11:05
52. Bölüm | İslam'ın Mekke Dönemi 17 Mayıs 2023 11:05
51. Bölüm | Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamberimizin Hayatı 17 Mayıs 2023 11:05
50. Bölüm | Tarihe Işık Tutan Osmanlı Mezar Taşları 17 Mayıs 2023 11:05
49. Bölüm | Orta Çağ Avrupası'nda Gündelik Yaşam 17 Mayıs 2023 11:05
48. Bölüm | XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti 17 Mayıs 2023 11:05
47. Bölüm | Sultan Melikşah Sonrası Selçuklu Devleti 17 Mayıs 2023 11:05
46. Bölüm | Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi 17 Mayıs 2023 11:05
45. Bölüm | Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu 17 Mayıs 2023 11:05
44. Bölüm | Çin Tarihi ve Orta Asya 17 Mayıs 2023 11:05
43. Bölüm | Gastronomi ve Yemek Tarihi 17 Mayıs 2023 11:05
42. Bölüm | Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı 17 Mayıs 2023 10:05
41. Bölüm | Türkiye'nin Kayıp Köyleri 17 Mayıs 2023 10:05
40. Bölüm | 13. Yüzyıl Öncesi Türk Tarihi 17 Mayıs 2023 10:05
39. Bölüm | Sultan II. Abdulhamit'in Ulaşım Politikaları 17 Mayıs 2023 10:05
38. Bölüm | İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy 17 Mayıs 2023 10:05
37. Bölüm | Türkiye Selçukluları 17 Mayıs 2023 10:05
36. Bölüm | Türkiye'de Mimari Yapı ve Saray Mimarisi 17 Mayıs 2023 10:05
35. Bölüm | Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları 17 Mayıs 2023 10:05
34. Bölüm | İslamiyet Öncesi Dönemde Var Olan Destanlar 17 Mayıs 2023 10:05
33. Bölüm | Türk Tarihinde Göç Hareketleri 17 Mayıs 2023 10:05
32. Bölüm | Orta Çağ Avrupa Tarihi 17 Mayıs 2023 10:05
31. Bölüm | Türklere Anadolu'yu Yurt Eden Komutan: Sultan Alp Arslan 17 Mayıs 2023 10:05
30. Bölüm | Bilinmeyen Yönleri İle Yavuz Sultan Selim 15 Mayıs 2023 05:05
29. Bölüm | Çin Kaynaklarına Göre Türkistan Şehirleri 15 Mayıs 2023 05:05
28. Bölüm | Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi 15 Mayıs 2023 05:05
27. Bölüm | İslam Öncesi Dönemi Türk Boyları 15 Mayıs 2023 05:05
26. Bölüm | Evliya Çelebi ve Seyahatname 15 Mayıs 2023 05:05
25. Bölüm | Sultan 2. Abdulhamid Han ve Filistin 15 Mayıs 2023 04:05
24. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi ve Atatürk 15 Mayıs 2023 04:05
23. Bölüm | Kanuni Sultan Süleyman 15 Mayıs 2023 04:05
22. Bölüm | Ayasofya'nın Gizli Tarihi 15 Mayıs 2023 04:05
21. Bölüm | Sakarya Meydan Muharebesi ve Önemi 15 Mayıs 2023 04:05
20. Bölüm | Bizans İmparatorluğu Tarihi 15 Mayıs 2023 02:05
19. Bölüm | İpek Yolu'nun İnsanlık Tarihine Katkıları 15 Mayıs 2023 12:05
18. Bölüm | Geçmişten Günümüze Geleneksel Türk Mimarisi 15 Mayıs 2023 12:05
17. Bölüm | Tarihi İstanbul Yangınları 02 Mart 2023 03:03
Tarihe Yolculuk | Salgınlar Tarihi 02 Mart 2023 03:03
15. Bölüm | Kültürümüzde Bayramlar 02 Mart 2023 03:03
14. Bölüm | Haçlı Savaşları 02 Mart 2023 03:03
13. Bölüm | II. Abdulhamid ve Yıldız Sarayı 02 Mart 2023 03:03
12. Bölüm | Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı 09 Mart 2023 11:03
11. Bölüm | Yazılı Kaynaklarda Türk Tarihi 02 Mart 2023 03:03
10. Bölüm | Hasan Sabbah ve Haşhaşiler 02 Mart 2023 02:03
9. Bölüm | Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu'nun Fethi 02 Mart 2023 02:03
8. Bölüm | Fatih Sultan Mehmet'in Hayatı ve İstanbul'un Fethi 07 Mart 2023 10:03
7. Bölüm | Milli Mücadele Dönemi 07 Mart 2023 10:03
6. Bölüm | Dünden Bugüne Türk Tarihi 07 Mart 2023 10:03
5. Bölüm | Kut'ül Amare'de Kuşatma Zaferi 07 Mart 2023 10:03
4. Bölüm | Tarihsel Olarak Ermeni Meselesi 07 Mart 2023 10:03
3. Bölüm | Çanakkale Zaferi'ne Giden Süreç 07 Mart 2023 10:03
2. Bölüm | Türklük Kavramı 07 Mart 2023 10:03
1. Bölüm | İstanbul'un Fethi 07 Mart 2023 10:03

Tarihe Yolculuk | Fetih Kavramı ve Kutsallık Boyutu

Bu bölümde Prof. Dr. Abdulkadir Özcan ile "İstanbul'un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar" konuşuldu.

Fetih" ile "İşgal" kavramları aynı anlama mı sahip? Osmanlılar için İstanbul ne anlama geliyordu? İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar nelerdir? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "İstanbul'un Fethi" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Abdulkadir Özcan oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 Fetih kavramı ve kutsallık boyutu

09:00 "Fetih" ile "İşgal" kavramları aynı anlama mı sahip?

12:00 Tarihin Seyrini Değiştiren Hadise: İstanbul'un Fethi

15:30 2. Murat ve 2. Mehmet'in Tahta Geçişi

18:00 Osmanlılar için İstanbul ne anlama geliyordu?

22:00 İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar

34:00 Entelektüel Bir Hükümdar: Fatih Sultan Mehmet

42:00 İstanbul'un fethinde kullanılan şahi topları

48:00 Fetih öncesi Çandarlı Halil Paşa ile neler yaşandı?

01:02:00 Devleti İmparatorluğa Dönüştüren Hükümdar: Fatih Sultan Mehmet Han

01:06:00 Fatih Sultan Mehmet Han ve Kanunnamesi

01:12:00 Fatih Sultan Mehmet nasıl bir padişahtı?

01:18:00 Fatih'in Savaş Taktikleri: Gemilerin Karadan Yürütülmesi

01:23:00 İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar

01:34:00 İstanbul'un fethinden sonra neler oldu?

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Mehmet Emin Ay'ın sesinden Mukabele
-->
Gönül Coğrafyamız
-->
Hekimce
-->
Yön Verenler
-->
Namaz Nasıl Kılınır?
-->
Kur'an-ı Kerim
-->
Ok Takipli Hatim
-->
Göğerenler
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı