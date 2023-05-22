Tarihe Yolculuk | Fetih Kavramı ve Kutsallık Boyutu

Bu bölümde Prof. Dr. Abdulkadir Özcan ile "İstanbul'un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar" konuşuldu.

Fetih" ile "İşgal" kavramları aynı anlama mı sahip? Osmanlılar için İstanbul ne anlama geliyordu? İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar nelerdir? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "İstanbul'un Fethi" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Abdulkadir Özcan oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

02:00 Fetih kavramı ve kutsallık boyutu

09:00 "Fetih" ile "İşgal" kavramları aynı anlama mı sahip?

12:00 Tarihin Seyrini Değiştiren Hadise: İstanbul'un Fethi

15:30 2. Murat ve 2. Mehmet'in Tahta Geçişi

18:00 Osmanlılar için İstanbul ne anlama geliyordu?

22:00 İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar

34:00 Entelektüel Bir Hükümdar: Fatih Sultan Mehmet

42:00 İstanbul'un fethinde kullanılan şahi topları

48:00 Fetih öncesi Çandarlı Halil Paşa ile neler yaşandı?

01:02:00 Devleti İmparatorluğa Dönüştüren Hükümdar: Fatih Sultan Mehmet Han

01:06:00 Fatih Sultan Mehmet Han ve Kanunnamesi

01:12:00 Fatih Sultan Mehmet nasıl bir padişahtı?

01:18:00 Fatih'in Savaş Taktikleri: Gemilerin Karadan Yürütülmesi

01:23:00 İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar

01:34:00 İstanbul'un fethinden sonra neler oldu?