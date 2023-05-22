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Tarihe Yolculuk | Fetih Kavramı ve Kutsallık Boyutu
Bu bölümde Prof. Dr. Abdulkadir Özcan ile "İstanbul'un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar" konuşuldu.
Fetih" ile "İşgal" kavramları aynı anlama mı sahip? Osmanlılar için İstanbul ne anlama geliyordu? İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar nelerdir? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "İstanbul'un Fethi" konuşuldu.
Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Abdulkadir Özcan oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Tarihe Yolculuk
02:00 Fetih kavramı ve kutsallık boyutu
09:00 "Fetih" ile "İşgal" kavramları aynı anlama mı sahip?
12:00 Tarihin Seyrini Değiştiren Hadise: İstanbul'un Fethi
15:30 2. Murat ve 2. Mehmet'in Tahta Geçişi
18:00 Osmanlılar için İstanbul ne anlama geliyordu?
22:00 İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar
34:00 Entelektüel Bir Hükümdar: Fatih Sultan Mehmet
42:00 İstanbul'un fethinde kullanılan şahi topları
48:00 Fetih öncesi Çandarlı Halil Paşa ile neler yaşandı?
01:02:00 Devleti İmparatorluğa Dönüştüren Hükümdar: Fatih Sultan Mehmet Han
01:06:00 Fatih Sultan Mehmet Han ve Kanunnamesi
01:12:00 Fatih Sultan Mehmet nasıl bir padişahtı?
01:18:00 Fatih'in Savaş Taktikleri: Gemilerin Karadan Yürütülmesi
01:23:00 İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar
01:34:00 İstanbul'un fethinden sonra neler oldu?