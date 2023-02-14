Tarihe Yolculuk | Geçmişten Günümüze Türkistan

Rusya ve Ukrayna ilişkilerinin tarihi perde arkasında neler var?

14 Şubat 2023 | 19:17
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Rusya ve Ukrayna ilişkilerinin tarihi perde arkasında neler var? Türkistan'ın keşfi mi, işgali mi? Rusya'nın Türkistan işgali ne zaman gerçekleşti? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Geçmişten Günümüze Türkistan" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Özkan oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 58. bölümüyle sizlerle...

00:00 Tarihe Yolculuk

01:20 Geçmişten günümüze Türkistan

11:00 Rusya - Ukrayna: İki Dost Nasıl Düşman Oldu?

15:00 Rusya ve Ukrayna ilişkilerinin tarihi perde arkasında neler var?

21:00 Rusya - Ukrayna krizinin kronolojisi

39:00 Timur'un yönetim anlayışı

48:00 Türkistan'ın keşfi mi, işgali mi?

54:00 Şah İsmail ve Muhammed Şeybani Han Mücadelesi

58:30 Rusya'nın Türkistan İşgali

01:00:00 Petro'nun Türkistan politikaları

01:09:00 Geçmişten günümüze Türkistan

01:12:00 Çarlık Rusya'sının Türkistan'ı işgali ve Buhara Hanlığı

01:21:00 Türkistan ve Buhara Hanlığı

01:37:00 Buhara Hanlığı'nda Sosyal Yaşam

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