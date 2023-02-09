Tarihe Yolculuk | Haçlı Savaşları

Uğur Korkmaz'ın sunumuyla "Tarihe Yolculuk" 14. bölümüyle sizlerle...
Tarihe Yolculuk'a bu hafta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğr. üyesi Prof. Dr. Aydın Usta konuk oldu.
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:
00:00 Tarihe Yolculuk
05:30 İnsanlık Tarihinin Acı Olaylarından: Srebrenitsa Soykırımı
14:00 Haçlı Seferlerinin Sebepleri Nelerdi?
17:00 1095'ten 1291'e Haçlı Seferleri
51:00 Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu...
01:09:30 Sebepleri ve Sonuçlarıyla Haçlı Seferleri
01:26:00 Haçlıların Savaş Anlayışı ve Stratejileri
02:40:00 Haçlılara Vurulan Büyük Darbe: Hıttin Savaşı