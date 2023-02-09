İzmir'in işgali nasıl gerçekleşti? Batı Anadolu'da Yunan işgali ve sonuçları nelerdir? Mondros ateşkes antlaşmasının sonuçları nelerdir? Milli Mücadele'ye giden yolda neler yaşandı? Cumhuriyete giden yolda kongrelerin etkisi nedir? Cumhuriyet hangi şartlar altında kuruldu? Büyük Taarruz'da neler yaşandı, zafer nasıl kazanıldı?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Dünden Bugüne Türk - Yunan İlişkileri" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Ali Satan oldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 68. bölümüyle yayında...
00:00 Tarihe Yolculuk
05:00 İzmir'in işgali ve cumhuriyet
12:15 Dünden bugüne Türk - Yunan İlişkileri
20:00 İzmir'in işgali nasıl gerçekleşti?
34:00 Batı Anadolu'da Yunan işgali ve sonuçları
44:00 Mondros ateşkes antlaşmasının sonuçları
46:30 Milli Mücadele'ye giden yolda neler yaşandı?
58:00 Bugün Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü
01:02:00 Cumhuriyete giden yolda kongrelerin etkisi nedir?
01:15:00 Cumhuriyet hangi şartlar altında kuruldu?
01:30:00 Büyük Taarruz'da neler yaşandı, zafer nasıl kazanıldı?