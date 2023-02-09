İzmir'in işgali nasıl gerçekleşti? Batı Anadolu'da Yunan işgali ve sonuçları nelerdir? Mondros ateşkes antlaşmasının sonuçları nelerdir? Milli Mücadele'ye giden yolda neler yaşandı? Cumhuriyete giden yolda kongrelerin etkisi nedir? Cumhuriyet hangi şartlar altında kuruldu? Büyük Taarruz'da neler yaşandı, zafer nasıl kazanıldı?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Dünden Bugüne Türk - Yunan İlişkileri" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Prof. Dr. Ali Satan oldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 68. bölümüyle yayında...

00:00 Tarihe Yolculuk

05:00 İzmir'in işgali ve cumhuriyet

12:15 Dünden bugüne Türk - Yunan İlişkileri

20:00 İzmir'in işgali nasıl gerçekleşti?

34:00 Batı Anadolu'da Yunan işgali ve sonuçları

44:00 Mondros ateşkes antlaşmasının sonuçları

46:30 Milli Mücadele'ye giden yolda neler yaşandı?

58:00 Bugün Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü

01:02:00 Cumhuriyete giden yolda kongrelerin etkisi nedir?

01:15:00 Cumhuriyet hangi şartlar altında kuruldu?

01:30:00 Büyük Taarruz'da neler yaşandı, zafer nasıl kazanıldı?