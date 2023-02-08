Tarihe Yolculuk | Kültürümüzde Bayramlar

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Kültür Tarihçisi Çağrı Başkurt ve Mimar Dr. Sinan Genim konuk oldu.
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:
00:00 Tarihe Yolculuk
06:00 Kültürümüzde Bayramlar
25:30 Bayram Geleneklerimiz
27:00 Osmanlı'da Bayram Gelenekleri
30:00 Geçmişten Günümüze Bayramlar
40:30 İstanbul'un Eski Bayramları
01:01:00 Yıldız Sarayı Mimarisi
01:13:30 Osmanlı'da Bayram Adetleri
01:24:00 Osmanlı'da Padişahın Bayramlaşma Merasimi
02:25:00 Bayramlarda Saray Mutfağı
02:29:30 Osmanlı'da Kurban Bayramı
02:38:00 Osmanlı Saray Mutfağı
02:45:00 Bayramlarda Osmanlı Saray Mutfağı