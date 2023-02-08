Tarihe Yolculuk | Kültürümüzde Bayramlar

Osmanlı'da uygulanan bayram adetleri nelerdir?

09 Şubat 2023 | 01:57
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Tarihe Yolculuk'a bu hafta Kültür Tarihçisi Çağrı Başkurt ve Mimar Dr. Sinan Genim konuk oldu.

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

06:00 Kültürümüzde Bayramlar

25:30 Bayram Geleneklerimiz

27:00 Osmanlı'da Bayram Gelenekleri

30:00 Geçmişten Günümüze Bayramlar

40:30 İstanbul'un Eski Bayramları

01:01:00 Yıldız Sarayı Mimarisi

01:13:30 Osmanlı'da Bayram Adetleri

01:24:00 Osmanlı'da Padişahın Bayramlaşma Merasimi

02:25:00 Bayramlarda Saray Mutfağı

02:29:30 Osmanlı'da Kurban Bayramı

02:38:00 Osmanlı Saray Mutfağı

02:45:00 Bayramlarda Osmanlı Saray Mutfağı

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