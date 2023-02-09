Tarihe Yolculuk | Salgınlar Tarihi

Veba ilk olarak nasıl ortaya çıktı, bu hastalığa neden Kara Veba denildi?

09 Şubat 2023 | 16:08
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Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Salgınlar Tarihi" konuşuldu.

Tarihe Yolculuk'a bu hafta Tarihçi-Yazar Erhan Altunay konuk oldu.

Tarihi Yolculuk'ta bu hafta konuşulan konular şöyle:

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Vefatının Sene-i Devriyesinde Hocaların Hocası Prof. Dr. Halil İnalcık

26:00 Salgınlar Tarihi

33:00 Dünden Bugüne Salgınlar Tarihi

37:00 Tarihte Hangi Büyük Salgın Hastalıklar Yaşandı?

40:30 Biyolojik Silah Olarak Salgınlar

44:30 Tarihte Yaşanan Büyük Salgınlar

01:15:30 Veba İlk Olarak Nasıl Ortaya Çıktı, Bu Hastalığa Neden Kara Veba Denildi?

01:23:00 İspanyol Gribi Nasıl Salgın Haline Geldi?

01:24:30 İspanyol Gribi ve Etkileri

01:38:00 Ortaçağ Boyunca Salgınlar

01:42:00 Tarih Boyunca Görülen Büyük Salgınlar ve Alınan Önlemler

02:30:00 Dünden Bugüne Tarihe Tanıklık Eden "Ayasofya"

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