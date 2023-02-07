Tarihe Yolculuk | Türkiye Selçukluları

Türkiye Selçuklularının Gürcü ve Ermenilerle olan ilişkileri nasıldı?

08 Şubat 2023 | 21:30
VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Selçukluları nerede kuruldu? Türkiye Selçuklularında teşkilat ve sosyokültürel yapı nasıldı? Türkiye Selçuklularında devlet yönetimi nasıldı? Türkiye Selçuklularında ekonomik hayat nasıldı? Türkiye Selçuklu Devleti Moğollarla nasıl mücadele etti?

Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Hüzün Melikesi Tarihi Romanında Türkiye Selçukluları" konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programına bu hafta Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu konuk oldu.

00:00 Tarihe Yolculuk

08:00 Destan Dizisi Üzerinden Selçuklu Tarihine Bakmak

15:00 Tarihi Dizilere Danışmanlık Yapmanın Usülü

22:00 Hüzün Melikesi Romanı

30:00 Roman Üzerinden Tarih Yazımı

41:00 Tarih, Tarihi Dizilerden Öğrenilir mi?

44:00 Akademik Tarih Yazımı ve Romanlarla Tarih Yazımı

47:00 Tarihi Hakikatleri Sanatsal Faaliyetlerle Temsil Etmek

57:00 Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın

01:10:00 Türk ve Moğol Halkları Arasındaki Etkileşimler

01:15:00 Tarihi Belgelerdeki Anlatım Şekilleri

01:19:00 Türkiye Selçukluları

01:23:00 Selçukluların Ortaya Çıkış Süreci

01:26:00 Selçukluların Bir Kolu: Türkiye Selçukluları

01:32:00 Türkiye Selçuklularının Kurucu İsimleri

01:40:00 Haçlı Seferleri ve Türkiye Selçukluları

01:48:00 Hüzün Melikesi Tarihi Romanında Türkiye Selçukluları

01:59:00 Bizans ve Türkiye Selçukluları Arasındaki Savaşlar

02:06:00 Türkiye Selçukluları ve Savaş Sanatı

02:12:00 Aksaray'ın Selçuklular İçin Önemi

02:16:00 Süleyman Şah'ın Ölümü

02:20:00 Selçuklular'da Taht ve Saltanat Kavgaları

02:23:00 Türkiye Selçuklularının Gürcü ve Ermenilerle Olan İlişkileri

02:28:00 Türk Devletlerinin Yöneticilik Anlayışı

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