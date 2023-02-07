Tarihe Yolculuk | Türkiye Selçukluları

Türkiye Selçukluları nerede kuruldu? Türkiye Selçuklularında teşkilat ve sosyokültürel yapı nasıldı? Türkiye Selçuklularında devlet yönetimi nasıldı? Türkiye Selçuklularında ekonomik hayat nasıldı? Türkiye Selçuklu Devleti Moğollarla nasıl mücadele etti?
Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Hüzün Melikesi Tarihi Romanında Türkiye Selçukluları" konuşuldu.
Uğur Korkmaz'ın sunduğu Tarihe Yolculuk programına bu hafta Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu konuk oldu.
00:00 Tarihe Yolculuk
08:00 Destan Dizisi Üzerinden Selçuklu Tarihine Bakmak
15:00 Tarihi Dizilere Danışmanlık Yapmanın Usülü
22:00 Hüzün Melikesi Romanı
30:00 Roman Üzerinden Tarih Yazımı
41:00 Tarih, Tarihi Dizilerden Öğrenilir mi?
44:00 Akademik Tarih Yazımı ve Romanlarla Tarih Yazımı
47:00 Tarihi Hakikatleri Sanatsal Faaliyetlerle Temsil Etmek
57:00 Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın
01:10:00 Türk ve Moğol Halkları Arasındaki Etkileşimler
01:15:00 Tarihi Belgelerdeki Anlatım Şekilleri
01:19:00 Türkiye Selçukluları
01:23:00 Selçukluların Ortaya Çıkış Süreci
01:26:00 Selçukluların Bir Kolu: Türkiye Selçukluları
01:32:00 Türkiye Selçuklularının Kurucu İsimleri
01:40:00 Haçlı Seferleri ve Türkiye Selçukluları
01:48:00 Hüzün Melikesi Tarihi Romanında Türkiye Selçukluları
01:59:00 Bizans ve Türkiye Selçukluları Arasındaki Savaşlar
02:06:00 Türkiye Selçukluları ve Savaş Sanatı
02:12:00 Aksaray'ın Selçuklular İçin Önemi
02:16:00 Süleyman Şah'ın Ölümü
02:20:00 Selçuklular'da Taht ve Saltanat Kavgaları
02:23:00 Türkiye Selçuklularının Gürcü ve Ermenilerle Olan İlişkileri
02:28:00 Türk Devletlerinin Yöneticilik Anlayışı