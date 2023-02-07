Tarihi Yolculuk | Gastronomi ve Yemek Tarihi

Osmanlı'nın mutfak kültürü nasıldı? Yemekler nasıl servis edilirdi? Osmanlı Sarayı'nda mutfak gelenekleri nasıldı? Osmanlı mutfağından günümüze gelen yemekler nelerdir? Osmanlı sultanları nasıl yemek yerdi?

Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Gastronomi ve Yemek Tarihi" konuşuldu.

Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa Gastronomist - Araştırmacı Yazar Nilgün Tatlı ve Araştırmacı Yazar Priscilla Mary Işın konuk oldu.

Gastronomi ve yemek tarihine dair bilinmeyenler Tarihe Yolculuk'ta...

00:00 Tarihe Yolculuk

03:00 Gastronomi ve yemek tarihi

10:00 Yemek kültürü ve adabı

13:00 Osmanlı Sarayı'nda mutfak gelenekleri nasıldı?

19:00 Osmanlı'nın mutfak kültürü

27:00 Osmanlı'da yemek yeme alışkanlıkları

32:00 Yemekler nasıl servis edilirdi?

47:00 Osmanlı Saray Mutfağı

57:00 Geçmişten günümüze Türk mutfağı

01:03:00 Osmanlı mutfağından günümüze gelen yemekler

01:15:00 Sultanlara yemekler nasıl servis edilirdi?

01:23:00 Türk kahvesinin tarihi serüveni

01:27:00 Sultan sofraları: Hangi sultan en çok ne severdi?

01:41:00 Osmanlı sultanları nasıl yemek yerdi?

01:54:00 Hikayesi olan yemekler

02:02:00 Osmanlı mutfağından günümüze gelen yemekler