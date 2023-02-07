Tarihi Yolculuk | Gastronomi ve Yemek Tarihi

Osmanlı'nın mutfak kültürü nasıldı? Yemekler nasıl servis edilirdi? Osmanlı Sarayı'nda mutfak gelenekleri nasıldı? Osmanlı mutfağından günümüze gelen yemekler nelerdir? Osmanlı sultanları nasıl yemek yerdi?
Tarihe Yolculuk programında bu hafta "Gastronomi ve Yemek Tarihi" konuşuldu.
Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa Gastronomist - Araştırmacı Yazar Nilgün Tatlı ve Araştırmacı Yazar Priscilla Mary Işın konuk oldu.
Gastronomi ve yemek tarihine dair bilinmeyenler Tarihe Yolculuk'ta...
00:00 Tarihe Yolculuk
03:00 Gastronomi ve yemek tarihi
10:00 Yemek kültürü ve adabı
13:00 Osmanlı Sarayı'nda mutfak gelenekleri nasıldı?
19:00 Osmanlı'nın mutfak kültürü
27:00 Osmanlı'da yemek yeme alışkanlıkları
32:00 Yemekler nasıl servis edilirdi?
47:00 Osmanlı Saray Mutfağı
57:00 Geçmişten günümüze Türk mutfağı
01:03:00 Osmanlı mutfağından günümüze gelen yemekler
01:15:00 Sultanlara yemekler nasıl servis edilirdi?
01:23:00 Türk kahvesinin tarihi serüveni
01:27:00 Sultan sofraları: Hangi sultan en çok ne severdi?
01:41:00 Osmanlı sultanları nasıl yemek yerdi?
01:54:00 Hikayesi olan yemekler
02:02:00 Osmanlı mutfağından günümüze gelen yemekler