Türkistan ismi nasıl ortaya çıkmış? Türkistan ne zaman, nasıl "Orta Asya" oldu? Türkistan'ın keşfi mi işgali mi? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Ordu Üni. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Murat Özkan oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 90. bölümüyle yayında!

00:00 Tarihe Yolculuk

06:14 Türkistan: Keşif ve işgal

11:52 Geçmişten günümüze Türkistan

14:58 Türkistan ismi nasıl ortaya çıkmış?

16:56 Türkistan ne zaman, nasıl "Orta Asya" oldu?

24:58 Türkistan'ın keşfi mi işgali mi?

29:54 Osmanlı-Türkistan ilişkileri

53:44 Rusya Türkistan'ın işgal etmekle neyi amaçlıyordu?

59:20 Çarlık Rusya'sının Türkistan'ı işgali ve Buhara Hanlığı

1:02:33 Rusya'nın Türkistan işgali

1:09:26 Türkistan ve Buhara Hanlığı

1:22:00 Türkistan'ın sosyal ve kültürel yapısı

1:35:29 Türkistan ve Hive Hanlığı

1:41:31 Çarlık Rusya'sının Türkistan'da hakimiyet kurması