Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri | Tarihe Yolculuk (90. Bölüm)

Türkistan ne zaman, nasıl "Orta Asya" oldu?

30 Ocak 2023 | 11:29
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Türkistan ismi nasıl ortaya çıkmış? Türkistan ne zaman, nasıl "Orta Asya" oldu? Türkistan'ın keşfi mi işgali mi? Tarihe Yolculuk'ta bu hafta "Türkistan'ın kültürel ve siyasi özellikleri" konuşuldu. Tarihe Yolculuk programında bu hafta Uğur Korkmaz'ın konuğu Ordu Üni. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Murat Özkan oldu. Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde Tarihe Yolculuk 90. bölümüyle yayında!

00:00 Tarihe Yolculuk
06:14 Türkistan: Keşif ve işgal
11:52 Geçmişten günümüze Türkistan
14:58 Türkistan ismi nasıl ortaya çıkmış?
16:56 Türkistan ne zaman, nasıl "Orta Asya" oldu?
24:58 Türkistan'ın keşfi mi işgali mi?
29:54 Osmanlı-Türkistan ilişkileri
53:44 Rusya Türkistan'ın işgal etmekle neyi amaçlıyordu?
59:20 Çarlık Rusya'sının Türkistan'ı işgali ve Buhara Hanlığı
1:02:33 Rusya'nın Türkistan işgali
1:09:26 Türkistan ve Buhara Hanlığı
1:22:00 Türkistan'ın sosyal ve kültürel yapısı
1:35:29 Türkistan ve Hive Hanlığı
1:41:31 Çarlık Rusya'sının Türkistan'da hakimiyet kurması

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