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İstanbul'da Nadide Bir İnci: Sokullu Mehmet Paşa Camii
Çetin Demirer'in hazırlayıp sunduğu Tarihin İçinden programında bu hafta Sokullu Mehmet Paşa Camii anlatılıyor.
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