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İstanbul'da Nadide Bir İnci: Sokullu Mehmet Paşa Camii 09 Ekim 2024 5. Bölüm
İstanbul'un Manevi Duraklarından Eyüpsultan Camii 09 Ekim 2024 4. Bölüm
Yedi Tepeli İstanbul'un Meşhur Camisi: Yavuz Sultan Selim Camii | Tarihin İçinden 09 Ekim 2024 3. Bölüm
Mimar Sinan'ın Kalfalık Eseri: Süleymaniye Camii 09 Ekim 2024 2. Bölüm
Fatih Camii | Tarihin İçinden 09 Ekim 2024 1. Bölüm
Valide-i Cedid Camii | Tarihin İçinden (13. Bölüm) 21 Nisan 2022
Tarihin İçinden (17. Bölüm) 21 Nisan 2022
Kanla Yazılan Tarih: Duatepe | Tarihin İçinden (16. Bölüm) 21 Nisan 2022

İstanbul'da Nadide Bir İnci: Sokullu Mehmet Paşa Camii

Çetin Demirer'in hazırlayıp sunduğu Tarihin İçinden programında bu hafta Sokullu Mehmet Paşa Camii anlatılıyor.

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