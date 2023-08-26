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Aynı cinsten malın takas edilmesi caiz midir? 26 Ağustos 2023 3. Bölüm
Banka altın hesabı açmak caiz midir? 25 Ağustos 2023 2. Bölüm
Kar payı ile faiz arasındaki fark nedir? 24 Ağustos 2023 1. Bölüm

Aynı cinsten malın takas edilmesi caiz midir?

Ticarette takas usulü nasıl olmalıdır? Aynı cinsten mallar nasıl takas edilir?

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