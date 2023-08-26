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26 Ağustos 2023 3. Bölüm
25 Ağustos 2023 2. Bölüm
24 Ağustos 2023 1. Bölüm
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Aynı cinsten malın takas edilmesi caiz midir?
Ticarette takas usulü nasıl olmalıdır? Aynı cinsten mallar nasıl takas edilir?
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