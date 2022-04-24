16. Bölüm

Ufuk Çizgisi 16. bölümde "Selçuklu Dönemindeki Eczacılık Faaliyetleri" konuşuldu.

24 Nisan 2022 | 23:01
VİDEO DEVAM EDİYOR

İslam tarihindeki eczacılık faaliyetleri nelerdir? Selçuklu döneminde darüşşifalarda ilaçlar nasıl hazırlanıyordu? Selçuklu dönemindeki eczacılık faaliyetleri nelerdi? Osmanlı'da modern eczacılığa geçiş ne zaman gerçekleşti? Günümüzde alternatif tıbba neden daha fazla yöneldik?

Büşra Özkan'ın sunumu, Doç. Dr. Mustafa Yavuz ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi, 16. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ufuk Çizgisi

03:00 Dıoscorides Eserinin Arapça Tercümesi

18:00 İslam tarihindeki eczacılık faaliyetleri

23:00 Dioscorides eserinin önemi

27:00 Tarih boyunca Türklerin eczacılık anlayışı

31:26 Uygurlarda tedavi yöntemleri

36:00 Selçuklu döneminde Darüşşifalarda ilaçlar nasıl hazırlanıyordu?

43:00 Selçuklu dönemindeki eczacılık faaliyetleri

52:00 İbn Baytar, eczacıları nasıl etkiledi?

58:00 Osmanlı dönemindeki eczacılık faaliyetleri

01:12:00 Osmanlı dönemindeki önemli farmakologlar

01:21:00 Geçmişten günümüze ilaç olarak kullanılan bitkiler

01:34:00 19. yüzyıl sonrasında eczacılık faaliyetleri

01:38:00 Osmanlı'da modern eczacılığa geçiş ne zaman gerçekleşti?

01:40:00 Osmanlı'da eczacılık eğitimi veren kurumlar

01:50:00 Günümüzde alternatif tıbba neden daha fazla yöneldik?

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