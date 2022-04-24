İslam tarihindeki eczacılık faaliyetleri nelerdir? Selçuklu döneminde darüşşifalarda ilaçlar nasıl hazırlanıyordu? Selçuklu dönemindeki eczacılık faaliyetleri nelerdi? Osmanlı'da modern eczacılığa geçiş ne zaman gerçekleşti? Günümüzde alternatif tıbba neden daha fazla yöneldik?
Büşra Özkan'ın sunumu, Doç. Dr. Mustafa Yavuz ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi, 16. bölümüyle sizlerle...
00:00 Ufuk Çizgisi
03:00 Dıoscorides Eserinin Arapça Tercümesi
18:00 İslam tarihindeki eczacılık faaliyetleri
23:00 Dioscorides eserinin önemi
27:00 Tarih boyunca Türklerin eczacılık anlayışı
31:26 Uygurlarda tedavi yöntemleri
36:00 Selçuklu döneminde Darüşşifalarda ilaçlar nasıl hazırlanıyordu?
43:00 Selçuklu dönemindeki eczacılık faaliyetleri
52:00 İbn Baytar, eczacıları nasıl etkiledi?
58:00 Osmanlı dönemindeki eczacılık faaliyetleri
01:12:00 Osmanlı dönemindeki önemli farmakologlar
01:21:00 Geçmişten günümüze ilaç olarak kullanılan bitkiler
01:34:00 19. yüzyıl sonrasında eczacılık faaliyetleri
01:38:00 Osmanlı'da modern eczacılığa geçiş ne zaman gerçekleşti?
01:40:00 Osmanlı'da eczacılık eğitimi veren kurumlar
01:50:00 Günümüzde alternatif tıbba neden daha fazla yöneldik?
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