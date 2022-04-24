Günümüzde teknoloji alanında ortaya konulan çalışmalar nelerdir? Antik dönemde mekanik bilimi nedir? Antik dönemde mekanik biliminin önemi nedir? İslam medeniyetindeki mekanik biliminin önemi nedir?
Ufuk Çizgisi'nde bu hafta "Mekanik ve Robotik Teknolojilerinin Tarihi" konuşuldu.
Büşra Özkan'ın sunumu, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Bir ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi, 17. bölümüyle sizlerle...
00:00 Ufuk Çizgisi
03:00 Mekanik ve Robotik Teknolojilerinin Tarihi
08:00 Günümüzde teknoloji alanında ortaya konulan çalışmalar
22:00 Antik dönemde mekanik bilimi
30:00 Mekanik ve robotik teknolojilerin tarihi
36:00 Helenistik dönemde mekanik ilminde çalışmalar yapan bilim insanları
56:00 Antik dönemde tasarlanan mekanik aletler
01:08:00 İslami dönemde "Hiyel" olarak adlandırılan mekanik
01:12:00 İslam medeniyetindeki mekanik bilimi
01:22:00 İslam'da mekanik biliminin öncüleri: Beni Musa Kardeşler
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