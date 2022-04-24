17. bölüm

Ufuk Çizgisi 17. bölümde "Mekanik ve Robotik Teknolojilerinin Tarihi" konuşuldu.

24 Nisan 2022 | 23:04
VİDEO DEVAM EDİYOR

Günümüzde teknoloji alanında ortaya konulan çalışmalar nelerdir? Antik dönemde mekanik bilimi nedir? Antik dönemde mekanik biliminin önemi nedir? İslam medeniyetindeki mekanik biliminin önemi nedir?

Ufuk Çizgisi'nde bu hafta "Mekanik ve Robotik Teknolojilerinin Tarihi" konuşuldu.

Büşra Özkan'ın sunumu, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Bir ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi, 17. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ufuk Çizgisi

03:00 Mekanik ve Robotik Teknolojilerinin Tarihi

08:00 Günümüzde teknoloji alanında ortaya konulan çalışmalar

22:00 Antik dönemde mekanik bilimi

30:00 Mekanik ve robotik teknolojilerin tarihi

36:00 Helenistik dönemde mekanik ilminde çalışmalar yapan bilim insanları

56:00 Antik dönemde tasarlanan mekanik aletler

01:08:00 İslami dönemde "Hiyel" olarak adlandırılan mekanik

01:12:00 İslam medeniyetindeki mekanik bilimi

01:22:00 İslam'da mekanik biliminin öncüleri: Beni Musa Kardeşler

🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!

https://bit.ly/2Wyv0hT

RESMİ WEB SİTEMİZ

https://www.vavtv.com.tr

SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ

https://facebook.com/vavtv

https://twitter.com/vavtvresmi

https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İlaç Hazırlama Sanatı: Eczacılık | Ufuk Çizgisi (15. Bölüm)
15. Bölüm 24 Nisan 2022 | 19:19
Selçuklu Dönemindeki Eczacılık Faaliyetleri | Ufuk Çizgisi (16. Bölüm)
16. Bölüm 24 Nisan 2022 | 21:22
Mekanik ve Robotik Teknolojilerinin Tarihi | Ufuk Çizgisi (17. Bölüm)
17. bölüm 24 Nisan 2022 | 23:02
Mekanik Biliminin Öncüsü: Cezeri | Ufuk Çizgisi (18. Bölüm)
18. Bölüm 23 Nisan 2022 | 09:54
Osmanlı Modern Deniz Teknolojileri - Prof. Dr. Tuncay Zorlu - Ufuk Çizgisi (22. Bölüm)
22. Bölüm 22 Nisan 2022 | 17:53
Osmanlı Havacılık Tarihi | Doç. Dr. Osman Yalçın - Ufuk Çizgisi (24. Bölüm)
24. Bölüm 21 Nisan 2022 | 23:26
Geçmişten Günümüze Savaş Teknolojileri | Yaver Çerçi - Ufuk Çizgisi (25. Bölüm)
25. Bölüm 21 Nisan 2022 | 21:03
Osmanlı'da Ateşli Silahların Kullanımı | Ufuk Çizgisi (26. Bölüm)
26. Bölüm 21 Nisan 2022 | 18:56