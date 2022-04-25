İbn Firnas ve İsmail Cevheri'nin uçma çalışmaları nelerdi? Leonardo da Vinci'nin havacılık tarihindeki ayırt edici özelliği nedir? Osmanlı havacılık tarihi ne zaman başladı? Tarihte balonla uçma çalışmaları ne zaman başladı?
Ufuk Çizgisi'nde bu hafta "Tarih Boyunca Uçmak" konusu ele alındı. Büşra Özkan'ın sunumu, Doç. Dr. Osman Yalçın ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi, 23. bölümüyle sizlerle...
00:00 Ufuk Çizgisi
02:00 İnsanlığın kadim tutkusu: Uçmak
06:30 Efsane ve mitolojilerde "uçma"
18:00 Bilimsel uçma girişiminde bulunan ilk insan: İbn Firnas
20:00 İbn Firnas ve İsmail Cevheri'nin uçma çalışmaları
28:00 Leonardo da Vinci'nin havacılık tarihindeki ayırt edici özelliği
31:30 Osmanlı havacılık tarihi
41:00 Hezarfen Ahmed Çelebi'den uçuş serüveni
50:00 Tarihte balonla uçma çalışmaları
01:07:00 Tarihte balonların kullanım alanları
01:10:00 Osmanlı'da balonların kullanımı nasıl karşılandı?
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