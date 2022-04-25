İbn Firnas ve İsmail Cevheri'nin uçma çalışmaları nelerdi? Leonardo da Vinci'nin havacılık tarihindeki ayırt edici özelliği nedir? Osmanlı havacılık tarihi ne zaman başladı? Tarihte balonla uçma çalışmaları ne zaman başladı?

Ufuk Çizgisi'nde bu hafta "Tarih Boyunca Uçmak" konusu ele alındı. Büşra Özkan'ın sunumu, Doç. Dr. Osman Yalçın ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi, 23. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ufuk Çizgisi

02:00 İnsanlığın kadim tutkusu: Uçmak

06:30 Efsane ve mitolojilerde "uçma"

18:00 Bilimsel uçma girişiminde bulunan ilk insan: İbn Firnas

20:00 İbn Firnas ve İsmail Cevheri'nin uçma çalışmaları

28:00 Leonardo da Vinci'nin havacılık tarihindeki ayırt edici özelliği

31:30 Osmanlı havacılık tarihi

41:00 Hezarfen Ahmed Çelebi'den uçuş serüveni

50:00 Tarihte balonla uçma çalışmaları

01:07:00 Tarihte balonların kullanım alanları

01:10:00 Osmanlı'da balonların kullanımı nasıl karşılandı?

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