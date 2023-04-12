Astronomi İlminin Teşekkülü | Ufuk Çizgisi (2. Bölüm)

Müslüman bilim insanlarının astronomi çalışmaları nelerdir?

12 Nisan 2023 | 17:45
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İslam literatüründe astronomi ilminin karşılığı nedir? Cahiliye döneminde astronomi çalışmaları nasıldı? Tercümelerin astronomiye sunduğu katkılar nelerdir? İslam bilim tarihinde ilk astronomi çalışmaları ne zaman başladı?

Ufuk Çizgisi programında bu hafta "İslam Bilim Tarihinde Astronomi İlmi" konuşuldu.

Büşra Özkan'ın sunumu Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi 2. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ufuk Çizgisi

02:00 İslam Literatüründe Astronomi İlminin Karşılığı

09:30 Astronomi İlminin Teşekkülü

16:30 Cahiliye Dönemindeki Astronomi Çalışmaları

22:30 İslam Bilim Tarihinde Astronomi

26:00 Müslüman Bilim İnsanlarının Astronomi Çalışmaları

40:00 Tercümelerin Astronomiye Sunduğu Katkılar Nelerdir?

58:00 İslam Bilim Tarihinde İlk Astronomi Çalışmaları

01:17:00 İslam Alemine Yönelik Saldırıların Bilime Etkisi

01:22:00 Astronomi Alanında Çalışma Yapan Müslüman Alimler Kimler?

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