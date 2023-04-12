Astronomi İlminin Teşekkülü | Ufuk Çizgisi (2. Bölüm)

İslam literatüründe astronomi ilminin karşılığı nedir? Cahiliye döneminde astronomi çalışmaları nasıldı? Tercümelerin astronomiye sunduğu katkılar nelerdir? İslam bilim tarihinde ilk astronomi çalışmaları ne zaman başladı?
Ufuk Çizgisi programında bu hafta "İslam Bilim Tarihinde Astronomi İlmi" konuşuldu.
Büşra Özkan'ın sunumu Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi 2. bölümüyle sizlerle...
00:00 Ufuk Çizgisi
02:00 İslam Literatüründe Astronomi İlminin Karşılığı
09:30 Astronomi İlminin Teşekkülü
16:30 Cahiliye Dönemindeki Astronomi Çalışmaları
22:30 İslam Bilim Tarihinde Astronomi
26:00 Müslüman Bilim İnsanlarının Astronomi Çalışmaları
40:00 Tercümelerin Astronomiye Sunduğu Katkılar Nelerdir?
58:00 İslam Bilim Tarihinde İlk Astronomi Çalışmaları
01:17:00 İslam Alemine Yönelik Saldırıların Bilime Etkisi
01:22:00 Astronomi Alanında Çalışma Yapan Müslüman Alimler Kimler?