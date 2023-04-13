İslam Medeniyetinde Rasathanelerin Tarihçesi | Ufuk Çizgisi (3. Bölüm)

Bu bölümde Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla "İslam Medeniyetinde Rasathanelerin İşlevleri" konuşuldu.

13 Nisan 2023 | 16:30
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İslam medeniyetinde rasathanelerin işlevleri nelerdir? İslam bilim tarihinde rasathanelerin önemi nedir? Rasathaneler ne zaman ortaya çıktı? Rasathane ve muvakkithane arasındaki fark nedir? Osmanlı'daki ilk rasathaneler ve faaliyetleri nelerdir?

Ufuk Çizgisi programında bu hafta "İslam Medeniyetinde Rasathanelerin Tarihçesi" konuşuldu. Büşra Özkan'ın sunumu Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi 3. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ufuk Çizgisi

03:00 İslam Medeniyetinde Rasathanelerin Tarihçesi

07:00 İslam Bilim ve Teknoloji Tarihinde Astronomi

12:00 İslam Medeniyetinde Rasathanelerin İşlevleri

15:00 İslam Bilim Tarihinde Rasathanelerin Önemi

20:00 İslam Bilim Tarihindeki En Önemli Rasathaneler

23:00 Rasathaneler Ne Zaman Ortaya Çıktı?

28:00 Astronomi İlminin Merkezi: Rasathaneler

35:00 Tarih Boyunca Kurulan En Önemli Rasathaneler

43:00 İslam Medeniyetinde Batı'ya İlham Olan Astronomi Çalışmaları

47:00 Rasathane ve Muvakkithane Arasındaki Fark Nedir?

01:05:00 Osmanlı'daki İlk Rasathaneler ve Faaliyetleri

01:18:00 Usturlap, Güneş Saati, Gök Küre

01:23:00 Rubu Tahtasının İşlevi Nedir?

01:27:00 Astronomi Aletleri ve İşlevleri

01:31:00 Rasathaneler Ne Zaman Ortaya Çıktı?

01:42:00 20. Yüzyıl Sonrası Bilime Yaklaşım

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