İslam Medeniyetinde Rasathanelerin Tarihçesi | Ufuk Çizgisi (3. Bölüm)

İslam medeniyetinde rasathanelerin işlevleri nelerdir? İslam bilim tarihinde rasathanelerin önemi nedir? Rasathaneler ne zaman ortaya çıktı? Rasathane ve muvakkithane arasındaki fark nedir? Osmanlı'daki ilk rasathaneler ve faaliyetleri nelerdir?
Ufuk Çizgisi programında bu hafta "İslam Medeniyetinde Rasathanelerin Tarihçesi" konuşuldu. Büşra Özkan'ın sunumu Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi 3. bölümüyle sizlerle...
00:00 Ufuk Çizgisi
03:00 İslam Medeniyetinde Rasathanelerin Tarihçesi
07:00 İslam Bilim ve Teknoloji Tarihinde Astronomi
12:00 İslam Medeniyetinde Rasathanelerin İşlevleri
15:00 İslam Bilim Tarihinde Rasathanelerin Önemi
20:00 İslam Bilim Tarihindeki En Önemli Rasathaneler
23:00 Rasathaneler Ne Zaman Ortaya Çıktı?
28:00 Astronomi İlminin Merkezi: Rasathaneler
35:00 Tarih Boyunca Kurulan En Önemli Rasathaneler
43:00 İslam Medeniyetinde Batı'ya İlham Olan Astronomi Çalışmaları
47:00 Rasathane ve Muvakkithane Arasındaki Fark Nedir?
01:05:00 Osmanlı'daki İlk Rasathaneler ve Faaliyetleri
01:18:00 Usturlap, Güneş Saati, Gök Küre
01:23:00 Rubu Tahtasının İşlevi Nedir?
01:27:00 Astronomi Aletleri ve İşlevleri
01:31:00 Rasathaneler Ne Zaman Ortaya Çıktı?
01:42:00 20. Yüzyıl Sonrası Bilime Yaklaşım