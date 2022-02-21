İslam Tıbbına Damga Vuran Tabip: Ebu Bekir Er- Razi - Ufuk Çizgisi (9. Bölüm)

Ufuk Çizgisi'nde bu hafta büyük İslam alimi Ebubekir Er-Razi'nin tıp ilmindeki faaliyetleri konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın sunumu Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi 9. bölümüyle sizlerle...
00:00 Ufuk Çizgisi
15:00 Dünya Tıbbını Etkileyen Müslüman Tabip: Ebu Bekir Er-Razi
30:00 Ebu Bekir Er-Razi'nin Tabip Yönü
40:00 Kızamık ve Çiçek Hastalıklarına Ebu Bekir Er-Razi'den İlk Teşhis
47:00 Ebu Bekir Er- Razi'nin Tıp Alanında Yazdığı Eserler
01:09:00 Ebu Bekir Er- Razi'nin Tıp Alanında Öncülük Eden Eserleri
01:22:00 Müzikle Tedavi Eden İlk Tabip: Ebu Bekir Er- Razi
01:30:00 İbn Sina'nın Ebu Bekir Er-Razi Hakkındaki Görüşleri
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