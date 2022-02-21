İslam Tıbbına Damga Vuran Tabip: Ebu Bekir Er- Razi - Ufuk Çizgisi (9. Bölüm)

Ebu Bekir Er Razi kimdir? Ebu Bekir Er-Razi'nin tıbbi faaliyetleri nelerdir? Ebu Bekir Er Razi tıp alanında hangi eserleri yazdı? İbn Sina'nın Ebu Bekir Er-Razi hakkındaki görüşleri nelerdir?

22 Şubat 2022 | 14:25
VİDEO DEVAM EDİYOR

Ufuk Çizgisi'nde bu hafta büyük İslam alimi Ebubekir Er-Razi'nin tıp ilmindeki faaliyetleri konuşuldu. Büşra Özkan Yıldız'ın sunumu Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi 9. bölümüyle sizlerle...

00:00 Ufuk Çizgisi

15:00 Dünya Tıbbını Etkileyen Müslüman Tabip: Ebu Bekir Er-Razi

30:00 Ebu Bekir Er-Razi'nin Tabip Yönü

40:00 Kızamık ve Çiçek Hastalıklarına Ebu Bekir Er-Razi'den İlk Teşhis

47:00 Ebu Bekir Er- Razi'nin Tıp Alanında Yazdığı Eserler

01:09:00 Ebu Bekir Er- Razi'nin Tıp Alanında Öncülük Eden Eserleri

01:22:00 Müzikle Tedavi Eden İlk Tabip: Ebu Bekir Er- Razi

01:30:00 İbn Sina'nın Ebu Bekir Er-Razi Hakkındaki Görüşleri

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