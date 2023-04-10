Müslümanların tarih boyunca bilimle olan serüveni nasıldı? Müslümanların tarihinde gerçekleşen toplumsal kırılmalar bilimi nasıl etkiledi? İslam Medeniyeti'nin Batı'da ilgi gören kaynakları nelerdir? İslam bilim tarihine damga vuran icatlar nelerdir? İslam Bilim Tarihi'ne yönelik bütün bu soruların cevapları ve daha fazlası Vav TV'nin yeni programı Ufuk Çizgisi'nde cevap buluyor.
Büşra Özkan'ın sunumu, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi, ilk bölümüyle sizlerle...
00:00 Ufuk Çizgisi
03:00 İslam'da Bilim Tarihinin Serüveni
06:30 Peygamber Efendimiz (sav) zamanında bilimsel faaliyetler var mıydı?
12:30 Prof. Dr. Mustafa Kaçar
15:15 Toplumsal kırılmalar bilimi nasıl etkiliyor?
20:00 Müslümanlar Mevcut Bilimden Ne Kadar Faydalandı?
37:00 Batı'da İlgi Gören Kaynaklarımız
47:00 İslam Toplumunda Eğitim Sisteminin İşleyişi
55:00 "Orta Çağ Karanlığı" Ne Anlam İfade Ediyor?
01:18:00 Çağların Adlandırılmasında Esas Alınan Öncüller
01:14:00 Eğitim Sistemindeki Kavramsal Dönüşüm
01:20:00 İktisadi Gelişimin Diğer Alanlara Etkisi
01:35:00 İslam Bilim Tarihine Damga Vuran İcatlar