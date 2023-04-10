İslam'da Bilim Tarihinin Serüveni | 1. Bölüm

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi'nde bu hafta "İslam'da Bilim Tarihi" konuşuldu.

10 Nisan 2023 | 11:16
VİDEO DEVAM EDİYOR

Müslümanların tarih boyunca bilimle olan serüveni nasıldı? Müslümanların tarihinde gerçekleşen toplumsal kırılmalar bilimi nasıl etkiledi? İslam Medeniyeti'nin Batı'da ilgi gören kaynakları nelerdir? İslam bilim tarihine damga vuran icatlar nelerdir? İslam Bilim Tarihi'ne yönelik bütün bu soruların cevapları ve daha fazlası Vav TV'nin yeni programı Ufuk Çizgisi'nde cevap buluyor.

Büşra Özkan'ın sunumu, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Prof. Dr. Mustafa Kaçar'ın katkılarıyla Ufuk Çizgisi, ilk bölümüyle sizlerle...

00:00 Ufuk Çizgisi

03:00 İslam'da Bilim Tarihinin Serüveni

06:30 Peygamber Efendimiz (sav) zamanında bilimsel faaliyetler var mıydı?

12:30 Prof. Dr. Mustafa Kaçar

15:15 Toplumsal kırılmalar bilimi nasıl etkiliyor?

20:00 Müslümanlar Mevcut Bilimden Ne Kadar Faydalandı?

37:00 Batı'da İlgi Gören Kaynaklarımız

47:00 İslam Toplumunda Eğitim Sisteminin İşleyişi

55:00 "Orta Çağ Karanlığı" Ne Anlam İfade Ediyor?

01:18:00 Çağların Adlandırılmasında Esas Alınan Öncüller

01:14:00 Eğitim Sistemindeki Kavramsal Dönüşüm

01:20:00 İktisadi Gelişimin Diğer Alanlara Etkisi

01:35:00 İslam Bilim Tarihine Damga Vuran İcatlar

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