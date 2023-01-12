1. Bölüm | Tarihte ve Günümüzde "Kadın"

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" ilk bölümüyle sizlerle...
Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın ilk bölümüne Tarihçi Koray Şerbetçi konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
12:00 Dünya tarihinde kadının yeri ve önemi
15:00 Türk kültür geleneğinde "Kadın"
21:00 Tarihte ve Günümüzde "Kadın"
24:30 İslam öncesi dönemde kadının toplumdaki yeri
36:00 İslam'ın kadına verdiği değer ve önem
46:00 Selçuklu Döneminde "Kadın"
52:00 Selçuklu döneminde kadına verilen hak ve değerler
57:00 Tarihte kadının yeri ve önemi
01:01:00 Orta Çağ Avrupası'nda "Kadın"
01:11:00 Orta Çağ Avrupası'nda kilisenin kadına bakışı
01:15:00 Osmanlı'da Kadının Yeri
01:20:00 Osmanlı döneminde kadına verilen hak ve değerler