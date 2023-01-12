1. Bölüm | Tarihte ve Günümüzde "Kadın"

Osmanlı döneminde kadına verilen hak ve değerler nelerdir?

12 Ocak 2023 | 16:19
VİDEO DEVAM EDİYOR

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" ilk bölümüyle sizlerle...

Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın ilk bölümüne Tarihçi Koray Şerbetçi konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

12:00 Dünya tarihinde kadının yeri ve önemi

15:00 Türk kültür geleneğinde "Kadın"

21:00 Tarihte ve Günümüzde "Kadın"

24:30 İslam öncesi dönemde kadının toplumdaki yeri

36:00 İslam'ın kadına verdiği değer ve önem

46:00 Selçuklu Döneminde "Kadın"

52:00 Selçuklu döneminde kadına verilen hak ve değerler

57:00 Tarihte kadının yeri ve önemi

01:01:00 Orta Çağ Avrupası'nda "Kadın"

01:11:00 Orta Çağ Avrupası'nda kilisenin kadına bakışı

01:15:00 Osmanlı'da Kadının Yeri

01:20:00 Osmanlı döneminde kadına verilen hak ve değerler

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