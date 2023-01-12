10. Bölüm | Balkanlarda Kadın Olmak

Balkanlarda kadın olmak nasıldı? Bosna Savaşı'nda kadınların rolü nedir? Balkan topraklarında anne olmak nasıldı? Balkan kadınlarının karakteristik özellikleri nelerdir? Balkanlarda kadınların yaşadığı sıkıntılar nelerdir?
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 10. bölümüyle sizlerle...
Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 10. bölümüne Osmanlı Arşiv Uzmanı Ayten Ardel konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
02:00 Balkanlarda kadın olmak
08:00 Osmanlı'dan önce Balkanlarda kadınların durumu nasıldı?
18:00 Bosna Savaşı'nda kadınların rolü
27:00 Nana Fata'nın hikayesi
38:00 Bosna'daki kadınların sosyal faaliyetleri
42:00 Bosna'daki kadınların yaşadığı sıkıntılar
49:00 Balkan topraklarında anne olmak
52:00 Balkan kadınlarının karakteristik özellikleri
01:15:00 Balkanlarda kadınların yaşadığı sıkıntılar