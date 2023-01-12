10. Bölüm | Balkanlarda Kadın Olmak

Balkan kadınlarının karakteristik özellikleri nelerdir?

12 Ocak 2023 | 14:16
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Balkanlarda kadın olmak nasıldı? Bosna Savaşı'nda kadınların rolü nedir? Balkan topraklarında anne olmak nasıldı? Balkan kadınlarının karakteristik özellikleri nelerdir? Balkanlarda kadınların yaşadığı sıkıntılar nelerdir?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 10. bölümüyle sizlerle...

Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 10. bölümüne Osmanlı Arşiv Uzmanı Ayten Ardel konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Balkanlarda kadın olmak

08:00 Osmanlı'dan önce Balkanlarda kadınların durumu nasıldı?

18:00 Bosna Savaşı'nda kadınların rolü

27:00 Nana Fata'nın hikayesi

38:00 Bosna'daki kadınların sosyal faaliyetleri

42:00 Bosna'daki kadınların yaşadığı sıkıntılar

49:00 Balkan topraklarında anne olmak

52:00 Balkan kadınlarının karakteristik özellikleri

01:15:00 Balkanlarda kadınların yaşadığı sıkıntılar

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