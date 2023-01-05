13. Bölüm I Harezmşah Devleti'nin Sultanları

Harezmşahlar Devleti'nin siyasi gücünün artmasında sultanların rolü...

06 Ocak 2023 | 07:58
VİDEO DEVAM EDİYOR

Terken Hatun'un siyaset ve ordu üzerindeki etkisi nedir? Harezmşahlar Devleti'nin siyasi gücünün artmasında sultanların rolü nedir? Terken Hatunlar nasıl bir eğitimden geçiyorlar? Terken Hatun esir edilmesinden sonra neler yaşadı?

00:00 Yön Veren Kadınlar
03:00 Harezmşah Devleti'nin sultanları
07:30 Terken ne demektir?
08:30 Harezmşahlar Devleti'nde Terken Hatunlar kimler?
10:30 Terken Hatun'un siyaset ve ordu üzerindeki etkisi nedir?
13:00 Harezmşahlar Devleti'nin Sultanları
16:30 Harezmşahlar Devleti'nin siyasi gücünün artmasında sultanların rolü
36:00 Terken Hatun kimdir?
39:00 Terken Hatunlar nasıl bir eğitimden geçiyorlar?
42:00 Harezmşahlar döneminde yapılan siyasi evlilikler nasıl gerçekleşmiştir?
01:07:00 Harezmşahlar Selçuklu Devleti'ne son verirken ülke sınırları ne kadar genişledi?
01:19:00 Terken Hatun esir edilmesinden sonra neler yaşadı?
01:30:00 Terken Hatun nasıl vefat etti?

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