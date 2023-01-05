Terken Hatun'un siyaset ve ordu üzerindeki etkisi nedir? Harezmşahlar Devleti'nin siyasi gücünün artmasında sultanların rolü nedir? Terken Hatunlar nasıl bir eğitimden geçiyorlar? Terken Hatun esir edilmesinden sonra neler yaşadı?

00:00 Yön Veren Kadınlar

03:00 Harezmşah Devleti'nin sultanları

07:30 Terken ne demektir?

08:30 Harezmşahlar Devleti'nde Terken Hatunlar kimler?

10:30 Terken Hatun'un siyaset ve ordu üzerindeki etkisi nedir?

13:00 Harezmşahlar Devleti'nin Sultanları

16:30 Harezmşahlar Devleti'nin siyasi gücünün artmasında sultanların rolü

36:00 Terken Hatun kimdir?

39:00 Terken Hatunlar nasıl bir eğitimden geçiyorlar?

42:00 Harezmşahlar döneminde yapılan siyasi evlilikler nasıl gerçekleşmiştir?

01:07:00 Harezmşahlar Selçuklu Devleti'ne son verirken ülke sınırları ne kadar genişledi?

01:19:00 Terken Hatun esir edilmesinden sonra neler yaşadı?

01:30:00 Terken Hatun nasıl vefat etti?