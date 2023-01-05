Terken Hatun'un siyaset ve ordu üzerindeki etkisi nedir? Harezmşahlar Devleti'nin siyasi gücünün artmasında sultanların rolü nedir? Terken Hatunlar nasıl bir eğitimden geçiyorlar? Terken Hatun esir edilmesinden sonra neler yaşadı?
00:00 Yön Veren Kadınlar
03:00 Harezmşah Devleti'nin sultanları
07:30 Terken ne demektir?
08:30 Harezmşahlar Devleti'nde Terken Hatunlar kimler?
10:30 Terken Hatun'un siyaset ve ordu üzerindeki etkisi nedir?
13:00 Harezmşahlar Devleti'nin Sultanları
16:30 Harezmşahlar Devleti'nin siyasi gücünün artmasında sultanların rolü
36:00 Terken Hatun kimdir?
39:00 Terken Hatunlar nasıl bir eğitimden geçiyorlar?
42:00 Harezmşahlar döneminde yapılan siyasi evlilikler nasıl gerçekleşmiştir?
01:07:00 Harezmşahlar Selçuklu Devleti'ne son verirken ülke sınırları ne kadar genişledi?
01:19:00 Terken Hatun esir edilmesinden sonra neler yaşadı?
01:30:00 Terken Hatun nasıl vefat etti?