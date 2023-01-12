14. Bölüm | Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 14. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 14. bölümüne Prof. Dr. Erkan Göksu konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
04:00 Selçuklu hatunları ve hikayeleri
06:00 Selçuklu hatunları devlet işlerine müdahil miydi?
08:00 Selçuklu Devleti'nde tarihe adını kazımış kadınlar kimlerdir?
12:00 Selçuklu Devleti'nde kadının konumu neydi?
23:00 Alaeddin Keykubad Destina için şapel mi inşa ettirdi?
26:30 Selçuklu Devleti'nde kadınlar arka plana itildi iddiaları doğru mu?
28:45 Selçuklu kadınları sarayda ve siyasette nasıl bir konumdaydı?
30:20 Kabaç Hatun kimdir?
31:45 Kabaç Hatın'un gösterdiği irade devletin kaderini nasıl etkiledi?
37:00 Altuncan Hatun kimdir?
40:00 Altuncan Hatun Tuğrul Bey'e hangi konuda destek oldu?
42:00 Altuncan Hatun Tuğrul Bey'e ne vasiyet etti?
46:00 Altuncan Hatun Tuğrul Bey'i evliliğe mi zorladı?
49:00 Terken Hatun'un Melikşah'ın ölümüyle bir ilgisi var mıydı?
53:00 Terken Hatun Selçuklu'nun kaderiyle mi oynadı?
57:00 Terken Hatun'un çocuklarına ne oldu?
59:00 Terken Hatun'un hırsı Hasan Sabbah'ın işine mi yaradı?
01:01:30 Terken Hatun'un Nizamülmülk ile husumet sebebi neydi?
01:07:00 Terken Hatun Melikşah'ın cenaze namazını neden kıldırmadı?
01:10:00 Alparslan kızı için Karahanlılar'a savaş açtı mı?
01:16:00 Hunat Hatun kimdir?
01:19:00 Hunat Hatun Müslüman oldu mu?
01:22:00 Alaeddin Keykubad Destina için şapel mi inşa ettirdi?
01:24:00 Gürcü Hatun kimdir?
01:28:00 Gevher Nesibe kimdir ve Kayseri'deki eserinin önemi nedir?
01:33:00 Gevher Nesibe medreseyi aşkı için mi yaptırdı?