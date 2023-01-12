14. Bölüm | Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 14. bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın 14. bölümüne Prof. Dr. Erkan Göksu konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

04:00 Selçuklu hatunları ve hikayeleri

06:00 Selçuklu hatunları devlet işlerine müdahil miydi?

08:00 Selçuklu Devleti'nde tarihe adını kazımış kadınlar kimlerdir?

12:00 Selçuklu Devleti'nde kadının konumu neydi?

23:00 Alaeddin Keykubad Destina için şapel mi inşa ettirdi?

26:30 Selçuklu Devleti'nde kadınlar arka plana itildi iddiaları doğru mu?

28:45 Selçuklu kadınları sarayda ve siyasette nasıl bir konumdaydı?

30:20 Kabaç Hatun kimdir?

31:45 Kabaç Hatın'un gösterdiği irade devletin kaderini nasıl etkiledi?

37:00 Altuncan Hatun kimdir?

40:00 Altuncan Hatun Tuğrul Bey'e hangi konuda destek oldu?

42:00 Altuncan Hatun Tuğrul Bey'e ne vasiyet etti?

46:00 Altuncan Hatun Tuğrul Bey'i evliliğe mi zorladı?

49:00 Terken Hatun'un Melikşah'ın ölümüyle bir ilgisi var mıydı?

53:00 Terken Hatun Selçuklu'nun kaderiyle mi oynadı?

57:00 Terken Hatun'un çocuklarına ne oldu?

59:00 Terken Hatun'un hırsı Hasan Sabbah'ın işine mi yaradı?

01:01:30 Terken Hatun'un Nizamülmülk ile husumet sebebi neydi?

01:07:00 Terken Hatun Melikşah'ın cenaze namazını neden kıldırmadı?

01:10:00 Alparslan kızı için Karahanlılar'a savaş açtı mı?

01:16:00 Hunat Hatun kimdir?

01:19:00 Hunat Hatun Müslüman oldu mu?

01:22:00 Alaeddin Keykubad Destina için şapel mi inşa ettirdi?

01:24:00 Gürcü Hatun kimdir?

01:28:00 Gevher Nesibe kimdir ve Kayseri'deki eserinin önemi nedir?

01:33:00 Gevher Nesibe medreseyi aşkı için mi yaptırdı?