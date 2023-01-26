Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 16. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
03:30 Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları
20:40 Selçuklu'da kadınlar sosyal hayatta etkili miydi?
29:05 Siyasi evlilikler var mıydı?
31:15 Bir olayı geçtiği dönemdeki şartları ile değerlendirmek
32:00 Altuncan Hatun kimdir?
44:30 Anuşirvan Hatun ne kadar etkiliydi?
47:30 Selçuklu'da hanım sultanlara çeyiz olarak toprak veriliyor muydu?
51:15 Tuğrul Bey halifenin kızıyla nasıl evlendi?
01:05:00 Seferiye Hatun kimdir?
01:11:00 Zübeyde Hatun kimdir?
01:24:00 Terken Hatun kimdir?
01:36:40 Sencer'in eşi Terken'in hayatı
01:39:10 Nizamülmülk eserinde padişah eşleri