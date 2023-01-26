Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 16. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

03:30 Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları

20:40 Selçuklu'da kadınlar sosyal hayatta etkili miydi?

29:05 Siyasi evlilikler var mıydı?

31:15 Bir olayı geçtiği dönemdeki şartları ile değerlendirmek

32:00 Altuncan Hatun kimdir?

44:30 Anuşirvan Hatun ne kadar etkiliydi?

47:30 Selçuklu'da hanım sultanlara çeyiz olarak toprak veriliyor muydu?

51:15 Tuğrul Bey halifenin kızıyla nasıl evlendi?

01:05:00 Seferiye Hatun kimdir?

01:11:00 Zübeyde Hatun kimdir?

01:24:00 Terken Hatun kimdir?

01:36:40 Sencer'in eşi Terken'in hayatı

01:39:10 Nizamülmülk eserinde padişah eşleri