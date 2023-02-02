17. Bölüm | Eyyübilerin Hayırsever Kadınları

İsmet Hatun'un ölümü Selahaddin Eyyubi'den neden gizlendi?

02 Şubat 2023 | 14:44
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Eyyübiler kimdir ve nerede hüküm sürdüler? Selahaddin Eyyubi, İsmet Hatun'a neden aşık oluyor? Selahhadiddin Eyyubi, İsmet Hatun ile hangi amaçla evleniyor? İsmet Hatun'un ölümü Selahaddin Eyyubi'den neden gizlendi?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 16. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Dr. Mahmut Recep Keleş konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Eyyübilerin hayırsever kadınları

07:15 Eyyübilerin tarih sahnesine çıkışı

10:30 Eyyübiler kimdir ve nerede hüküm sürdüler?

16:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Eyyubiler

19:30 Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılarla mücadelesi

30:00 Eyyubilerin hayırsever kadınları

32:45 Selahaddin Eyyubi'nin eşi: İsmetüddin Amine Binti Üner

35:00 Eyyubiler döneminde yapılan siyasi evlilikler

36:00 Selahaddin Eyyubi, İsmet Hatun'a neden aşık oluyor?

38:00 Selahaddin Eyyubi'nin eşi: İsmet Hatun

40:00 Selahhadiddin Eyyubi, İsmet Hatun ile hangi amaçla evleniyor?

42:00 İsmet Hatun'un ölümü Selahaddin Eyyubi'den neden gizlendi?

43:30 Eyyübilerin hayırsever kadınları

46:00 Eyyübilerde kadınların siyasi hayatta söz hakları nasıldı?

48:30 Halep Melikesi: Dayfa Safiye Hatun

01:02:00 Selahaddin Eyyubi'nin kızkardeşi: Rebia Hatun

01:11:00 Selahaddin Eyyübi'nin kız kardeşi: Sittü'ş - Şam Hatun

01:19:00 Eyyübiler Devleti'nin öne çıkan kadınları

01:28:00 Selahaddin Eyyübi nasıl bu kadar güçlü bir ordu kurabildi?

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