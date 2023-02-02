17. Bölüm | Eyyübilerin Hayırsever Kadınları

Eyyübiler kimdir ve nerede hüküm sürdüler? Selahaddin Eyyubi, İsmet Hatun'a neden aşık oluyor? Selahhadiddin Eyyubi, İsmet Hatun ile hangi amaçla evleniyor? İsmet Hatun'un ölümü Selahaddin Eyyubi'den neden gizlendi?
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 16. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Dr. Mahmut Recep Keleş konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
02:00 Eyyübilerin hayırsever kadınları
07:15 Eyyübilerin tarih sahnesine çıkışı
10:30 Eyyübiler kimdir ve nerede hüküm sürdüler?
16:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Eyyubiler
19:30 Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılarla mücadelesi
30:00 Eyyubilerin hayırsever kadınları
32:45 Selahaddin Eyyubi'nin eşi: İsmetüddin Amine Binti Üner
35:00 Eyyubiler döneminde yapılan siyasi evlilikler
36:00 Selahaddin Eyyubi, İsmet Hatun'a neden aşık oluyor?
38:00 Selahaddin Eyyubi'nin eşi: İsmet Hatun
40:00 Selahhadiddin Eyyubi, İsmet Hatun ile hangi amaçla evleniyor?
42:00 İsmet Hatun'un ölümü Selahaddin Eyyubi'den neden gizlendi?
43:30 Eyyübilerin hayırsever kadınları
46:00 Eyyübilerde kadınların siyasi hayatta söz hakları nasıldı?
48:30 Halep Melikesi: Dayfa Safiye Hatun
01:02:00 Selahaddin Eyyubi'nin kızkardeşi: Rebia Hatun
01:11:00 Selahaddin Eyyübi'nin kız kardeşi: Sittü'ş - Şam Hatun
01:19:00 Eyyübiler Devleti'nin öne çıkan kadınları
01:28:00 Selahaddin Eyyübi nasıl bu kadar güçlü bir ordu kurabildi?