18. Bölüm | Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi

Kahramanmaraş'ın tarihi geçmişinde hangi depremler vardı?

16 Şubat 2023 | 17:44
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Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 18. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Tarihçi - Yazar Koray Şerbetçi konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

01:00 Asrın Felaketi: Kahramanmaraş Depremi

04:00 Geçmişten günümüze ülkemizde yaşanan depremlerin tarihi

10:00 Ülkemizdeki deprem ve doğal afetlerin tarihi

14:00 Dünya üzerindeki en yıkıcı depremler hangisi

17:00 K. Maraş'ın tarihi geçmişinde hangi depremler vardı?

23:00 Dünya üzerinde yaşanan depremlerin tarihi

26:00 Kadim şehirlerden Antakya'nın deprem geçmişi nedir?

34:00 Deprem ve afetlerde kadınların rolü

50:00 Ülkemizdeki deprem ve doğal afetlerin tarihi

57:00 İstanbul'un altüst olduğu deprem: Küçük Kıyamet

01:00:00 1509 İstanbul Depremi: Küçük Kıyamet

01:04:30 Osmanlı Dönemindeki Depremler

01:24:00 Mimar Sinan'ın eserleri depremlere nasıl dayanıyor?

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