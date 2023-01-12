2. Bölüm | Türk Toplumunda Kadının Yeri

Türk toplumunda kadına verilen hak ve değerler nelerdir? Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" ikinci bölümüyle sizlerle...
Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın ikinci bölümüne Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
04:00 Orta Asya bölgesine neden "Türkistan" denilmeli?
08:00 Türk toplumunda aile yapısı
10:00 Türk toplumunda kadının yeri ve önemi
15:00 Türk kültür ve devlet geleneğinde "Kadın"
20:00 Türk toplumunda kadına verilen hak ve değerler
33:00 Tarihe yön veren kadınlardan: Tomris Hatun
44:00 Tomris Hatun oğlunun öldürülmesinden sonra intikamını nasıl aldı?
45:00 Tomris Hatun'un Pers İmparatoru Kiros'a karşı zaferi
49:00 Türk tarihinde tahta geçen ikinci kadın hükümdar: Boğarık
01:04:00 Sabarların kadın hükümdarı "Boğarık Hatun"
01:23:00 Abbasi devletini yöneten ve vakıf kuran hükümdar: "Şakap Hatun"
01:32:00 Tarihe yön veren kadınlardan: Buhara Melikesi Kabaç Hatun