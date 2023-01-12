2. Bölüm | Türk Toplumunda Kadının Yeri

Tomris Hatun oğlunun öldürülmesinden sonra intikamını nasıl aldı?

12 Ocak 2023 | 16:17
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Türk toplumunda kadına verilen hak ve değerler nelerdir? Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" ikinci bölümüyle sizlerle...

Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın ikinci bölümüne Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

04:00 Orta Asya bölgesine neden "Türkistan" denilmeli?

08:00 Türk toplumunda aile yapısı

10:00 Türk toplumunda kadının yeri ve önemi

15:00 Türk kültür ve devlet geleneğinde "Kadın"

20:00 Türk toplumunda kadına verilen hak ve değerler

33:00 Tarihe yön veren kadınlardan: Tomris Hatun

44:00 Tomris Hatun oğlunun öldürülmesinden sonra intikamını nasıl aldı?

45:00 Tomris Hatun'un Pers İmparatoru Kiros'a karşı zaferi

49:00 Türk tarihinde tahta geçen ikinci kadın hükümdar: Boğarık

01:04:00 Sabarların kadın hükümdarı "Boğarık Hatun"

01:23:00 Abbasi devletini yöneten ve vakıf kuran hükümdar: "Şakap Hatun"

01:32:00 Tarihe yön veren kadınlardan: Buhara Melikesi Kabaç Hatun

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