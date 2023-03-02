20. Bölüm | Türk Yazıtlarında Kadın Mührü

Orhun kitabelerinde adı geçen İlbilge Hatun kimdir?

02 Mart 2023 | 15:52
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Türk mitolojisinde Umay Ana kimdir? Aşina kimdir ve Aşina Soyu kimlerden oluşuyor? Orhun kitabelerinde adı geçen İlbilge Hatun kimdir? Orta Asya Türk topluluklarında kadınların eğlence kültürü nasıldı?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 20. bölümüyle sizlerle...

Yön Veren Kadınlara bu hafta Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Orhun yazıtları ve Türk yazıtlarında kadın mührü

07:00 Türk tarihinde kadınların rolü

09:15 Umay Ana kimdir?

11:00 Türk tarihinde Umay Ana

13:00 Türk mitolojisinde Umay Ana kimdir?

21:00 Aşina kimdir ve Aşina Soyu kimlerden oluşuyor?

23:00 Bozkır toplumunda kadın

27:00 Doğu ve Batı toplumlarında kadın

38:00 Orhun kitabeleri ve Türk yazıtlarında kadın

43:00 Türk tarihinde kadının yeri ve önemi

51:00 Orhun yazıtları ve Türk yazıtlarında kadın mührü

56:00 Orhun kitabelerinde adı geçen İlbilge Hatun kimdir?

01:02:00 Orta Asya Türk topluluklarında kadınların eğlence kültürü nasıldı?

01:09:00 Türk tarihinde kadının yeri ve önemi

01:11:00 Tuku Hatun kimdir?

01:13:00 Tuku Hatun eşine tek eşlilik yemini mi ettirdi?

01:25:00 Bizans ve Sasani ilişkilerini dengeleyen Boğarık Hatun kimdir?

01:28:00 Çiçek Hatun'un tarihe etkisi nedir?

01:35:00 Türk tarihinde kadının yeri ve önemi

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