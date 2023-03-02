20. Bölüm | Türk Yazıtlarında Kadın Mührü

Türk mitolojisinde Umay Ana kimdir? Aşina kimdir ve Aşina Soyu kimlerden oluşuyor? Orhun kitabelerinde adı geçen İlbilge Hatun kimdir? Orta Asya Türk topluluklarında kadınların eğlence kültürü nasıldı?
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 20. bölümüyle sizlerle...
Yön Veren Kadınlara bu hafta Prof. Dr. Ahmet Taşağıl konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
02:00 Orhun yazıtları ve Türk yazıtlarında kadın mührü
07:00 Türk tarihinde kadınların rolü
09:15 Umay Ana kimdir?
11:00 Türk tarihinde Umay Ana
13:00 Türk mitolojisinde Umay Ana kimdir?
21:00 Aşina kimdir ve Aşina Soyu kimlerden oluşuyor?
23:00 Bozkır toplumunda kadın
27:00 Doğu ve Batı toplumlarında kadın
38:00 Orhun kitabeleri ve Türk yazıtlarında kadın
43:00 Türk tarihinde kadının yeri ve önemi
51:00 Orhun yazıtları ve Türk yazıtlarında kadın mührü
56:00 Orhun kitabelerinde adı geçen İlbilge Hatun kimdir?
01:02:00 Orta Asya Türk topluluklarında kadınların eğlence kültürü nasıldı?
01:09:00 Türk tarihinde kadının yeri ve önemi
01:11:00 Tuku Hatun kimdir?
01:13:00 Tuku Hatun eşine tek eşlilik yemini mi ettirdi?
01:25:00 Bizans ve Sasani ilişkilerini dengeleyen Boğarık Hatun kimdir?
01:28:00 Çiçek Hatun'un tarihe etkisi nedir?
01:35:00 Türk tarihinde kadının yeri ve önemi