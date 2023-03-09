21. Bölüm | Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 21. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Sakarya Üni. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Esra Atmaca ve İstanbul Üni. Öğr. Üyesi Dr. Hilal Livaoğlu Mengüç konuk oldu.
00:00 Kadınların kaleminden Müslüman kadının tarihi
11:10 Cahiliye döneminde kadınlar
19:00 İslam'ın ilk yıllarında ismi anılmayan kadınlar
26:28 İslam'ın ilk çağlarında siyasette yer alan kadınlar
31:20 Halifelerin kadınlarda verdiği değer
32:24 Hz. Ömer'in halifelik döneminde kadınlara karşı tutumu
41:10 Modernleşme döneminde kadın
46:10 Modernleşme döneminde Müslüman kadınlar
47:00 Müslüman Türk devletlerinde kadının yeri
52:00 Memlükler döneminde Müslüman kadının durumu
01:34:20 Sivil toplum hayatında kadınların rolü