21. Bölüm | Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 21. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Sakarya Üni. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Esra Atmaca ve İstanbul Üni. Öğr. Üyesi Dr. Hilal Livaoğlu Mengüç konuk oldu.

00:00 Kadınların kaleminden Müslüman kadının tarihi

11:10 Cahiliye döneminde kadınlar

19:00 İslam'ın ilk yıllarında ismi anılmayan kadınlar

26:28 İslam'ın ilk çağlarında siyasette yer alan kadınlar

31:20 Halifelerin kadınlarda verdiği değer

32:24 Hz. Ömer'in halifelik döneminde kadınlara karşı tutumu

41:10 Modernleşme döneminde kadın

46:10 Modernleşme döneminde Müslüman kadınlar

47:00 Müslüman Türk devletlerinde kadının yeri

52:00 Memlükler döneminde Müslüman kadının durumu

01:34:20 Sivil toplum hayatında kadınların rolü