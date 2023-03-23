23. Bölüm | Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri

Halk arasında divan edebiyatı ile ilgilenen kadın yazarlar kimlerdir?

23 Mart 2023 | 12:54
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Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 23. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Akademisyen/Yazar Nesibe Yazgan Uslu konuk oldu.

00:00 Türk edebiyatının kadın öncüleri
08:24 Tarihsel süreçte edebi eserlerde kadına yaklaşım
25:09 Divan edebiyatında kadınların etkisi
29:21 Hangi kadın yazarların divanı var?
39:00 Halk arasında divan edebiyatı ile ilgilenen kadın yazarlar
41:47 Türk edebiyatında Adile Sultan Divanı
01:07:43 Halide Edip Adıvar edebiyatımıza nasıl yön verdi?
01:22:33 Matbaanın kullanımı kadın yazarları nasıl etkiledi?
01:24:45 Fatma Aliye Hanım Türk kadınlarına hangi alanlarda örnek olmuştur?
01:27:22 Roman yazmak ve romancı olmak arasındaki fark nedir?

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