23. Bölüm | Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 23. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Akademisyen/Yazar Nesibe Yazgan Uslu konuk oldu.

00:00 Türk edebiyatının kadın öncüleri

08:24 Tarihsel süreçte edebi eserlerde kadına yaklaşım

25:09 Divan edebiyatında kadınların etkisi

29:21 Hangi kadın yazarların divanı var?

39:00 Halk arasında divan edebiyatı ile ilgilenen kadın yazarlar

41:47 Türk edebiyatında Adile Sultan Divanı

01:07:43 Halide Edip Adıvar edebiyatımıza nasıl yön verdi?

01:22:33 Matbaanın kullanımı kadın yazarları nasıl etkiledi?

01:24:45 Fatma Aliye Hanım Türk kadınlarına hangi alanlarda örnek olmuştur?

01:27:22 Roman yazmak ve romancı olmak arasındaki fark nedir?