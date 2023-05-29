27. Bölüm | Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı

Bu bölüme Araştırmacı-Yazar Dr. İbrahim Pazan ile "Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı" konuşuldu.

Kösem Sultan'ın adı nasıl "Mahpeyker" oldu? Kösem Sultan'ın I. Ahmet döneminde devlet işlerinde etkisi oldu mu? Kösem Sultan hayırsever bir valide sultan mıydı? Kösem Sultan neden ve nasıl öldürüldü?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 27. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Araştırmacı-Yazar Dr. İbrahim Pazan konuk oldu.

🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!

► https://bit.ly/2Wyv0hT

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı

04:00 En Meşhur Valide Sultanlardan Kösem Sultan

06:00 Kösem Sultan Kimdir?

08:00 Kösem Sultan'ın Adı Nasıl "Mahpeyker" Oldu?

15:00 IV. Murad ve Sultan İbrahim'in Annesi: Kösem Sultan

19:00 Kösem Sultan'ın I. Ahmet Döneminde Devlet İşlerinde Etkisi Oldu Mu?

34:00 Padişah Annesi: Valide Sultan

55:00 Kösem Sultan Hayırsever Bir Valide Sultan Mıydı?

01:00:00 Osmanlı'nın Hayırsever Valide Sultan'ı "Kösem Sultan"

01:15:00 Mahpeyker Ne Demek?

01:40:00 Kösem Sultan Neden ve Nasıl Öldürüldü?