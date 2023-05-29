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31. Bölüm | Bezmialem Valide Sultan 29 Mayıs 2023 07:05
30. Bölüm | Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim 29 Mayıs 2023 07:05
29. Bölüm | Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar 29 Mayıs 2023 06:05
28. Bölüm | Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü 29 Mayıs 2023 06:05
27. Bölüm | Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı 29 Mayıs 2023 06:05
İslam ile birlikte kadına verilen değer | 25. Bölüm (07.04.2023) 27 Mayıs 2023 11:05
23. Bölüm | Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri 27 Mayıs 2023 11:05
22. Bölüm | Kadın Bestekarlardan Eserler 27 Mayıs 2023 11:05
21. Bölüm | Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi 27 Mayıs 2023 11:05
20. Bölüm | Türk Yazıtlarında Kadın Mührü 27 Mayıs 2023 11:05
19. Bölüm I Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın 27 Mayıs 2023 11:05
18. Bölüm | Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi 27 Mayıs 2023 11:05
17. Bölüm | Eyyübilerin Hayırsever Kadınları 27 Mayıs 2023 11:05
16. Bölüm | Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları 27 Mayıs 2023 11:05
15. Bölüm | Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan 27 Mayıs 2023 11:05
14. Bölüm | Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri 27 Mayıs 2023 10:05
13. Bölüm I Harezmşah Devleti'nin Sultanları 27 Mayıs 2023 10:05
12. Bölüm I Hüma Hatun 27 Mayıs 2023 10:05
11. Bölüm I Hatice Turhan Valide Sultan 27 Mayıs 2023 10:05
10. Bölüm | Balkanlarda Kadın Olmak 27 Mayıs 2023 10:05
9. Bölüm | Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları 27 Mayıs 2023 10:05
8. Bölüm | Hz. Hacer ve Hz. Sare 27 Mayıs 2023 10:05
7. Bölüm | Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları 27 Mayıs 2023 10:05
6. Bölüm | Orta Çağ Avrupası'nda Kadın 27 Mayıs 2023 10:05
5. Bölüm | Kadın Ahiler 27 Mayıs 2023 10:05
4. Bölüm | Osmanlı'da Hayırsever Kadınlar 27 Mayıs 2023 10:05
3. Bölüm | Asr-ı Saadet'te Kadın 27 Mayıs 2023 10:05
2. Bölüm | Türk Toplumunda Kadının Yeri 27 Mayıs 2023 10:05
1. Bölüm | Tarihte ve Günümüzde "Kadın" 27 Mayıs 2023 10:05

27. Bölüm | Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı

Bu bölüme Araştırmacı-Yazar Dr. İbrahim Pazan ile "Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı" konuşuldu.

Kösem Sultan'ın adı nasıl "Mahpeyker" oldu? Kösem Sultan'ın I. Ahmet döneminde devlet işlerinde etkisi oldu mu? Kösem Sultan hayırsever bir valide sultan mıydı? Kösem Sultan neden ve nasıl öldürüldü?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 27. bölümüyle sizlerle... Yön Veren Kadınlara bu hafta Araştırmacı-Yazar Dr. İbrahim Pazan konuk oldu.

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https://bit.ly/2Wyv0hT

00:00 Yön Veren Kadınlar

02:00 Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı

04:00 En Meşhur Valide Sultanlardan Kösem Sultan

06:00 Kösem Sultan Kimdir?

08:00 Kösem Sultan'ın Adı Nasıl "Mahpeyker" Oldu?

15:00 IV. Murad ve Sultan İbrahim'in Annesi: Kösem Sultan

19:00 Kösem Sultan'ın I. Ahmet Döneminde Devlet İşlerinde Etkisi Oldu Mu?

34:00 Padişah Annesi: Valide Sultan

55:00 Kösem Sultan Hayırsever Bir Valide Sultan Mıydı?

01:00:00 Osmanlı'nın Hayırsever Valide Sultan'ı "Kösem Sultan"

01:15:00 Mahpeyker Ne Demek?

01:40:00 Kösem Sultan Neden ve Nasıl Öldürüldü?

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