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29. Bölüm | Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar
Kadınlar neden Haçlı istilalarına katılmada çok istekli oldular?
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 29. bölümüyle sizlerle...
Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'a bu hafta Prof. Dr. Aydın Usta konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
01:00 Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar
02:00 Haçlı İstilalarında Kadınların Rolü
04:30 Haçlı Savaşları Nasıl Başladı?
13:50 Haçlı Savaşlarında Soylu Kadınlar
20:00 Haçlı İstilalarında Rol Oynayan Kadınlar Kimler?
21:30 Kadınlar Neden Haçlı İstilalarına Katılmada Çok İstekli Oldular?
28:00 Haçlı Savaşlarında Yaşanan Katliamlar
31:00 II. Haçlı İstilasına Katılan Eleonore Von Aquitanien Kim?
35:00 Eleonore'nın Haçlı İstilalarındaki Etkin Rolü Neydi?
38:00 Kadınlar Haçlı Savaşlarına Hangi Amaçla Katıldı?
40:00 III. Haçlı Savaşı'ndaki Şahinler ve Güvercinler Kimlerden Oluşuyordu?
48:00 Selahattin Eyyübi'nin Kudüs'ü Fethi...
01:15:00 Haçlı İstilalarında Kadın Savaşçılar Var Mıydı?
01:19:00 I. Haçlı İstilasının Başarılı Olmasında Terken hatun'un Payı Var Mı?
01:29:00 Kadınlar Haçlı Savaşlarına Hangi Amaçla Katıldı?