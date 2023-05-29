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31. Bölüm | Bezmialem Valide Sultan 29 Mayıs 2023 07:05
30. Bölüm | Harem Kadınları ve Harem'de Eğitim 29 Mayıs 2023 07:05
29. Bölüm | Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar 29 Mayıs 2023 06:05
28. Bölüm | Alternatif Tıp Alanında Kadının Rolü 29 Mayıs 2023 06:05
27. Bölüm | Mahpeyker Kösem Sultan'ın Hayatı 29 Mayıs 2023 06:05
İslam ile birlikte kadına verilen değer | 25. Bölüm (07.04.2023) 27 Mayıs 2023 11:05
23. Bölüm | Türk Edebiyatının Kadın Öncüleri 27 Mayıs 2023 11:05
22. Bölüm | Kadın Bestekarlardan Eserler 27 Mayıs 2023 11:05
21. Bölüm | Kadınların Kaleminden Müslüman Kadının Tarihi 27 Mayıs 2023 11:05
20. Bölüm | Türk Yazıtlarında Kadın Mührü 27 Mayıs 2023 11:05
19. Bölüm I Hitit Kraliçesi Puduhepa ve Hititlerde kadın 27 Mayıs 2023 11:05
18. Bölüm | Ülkemizde Yaşanan Depremlerin Tarihi 27 Mayıs 2023 11:05
17. Bölüm | Eyyübilerin Hayırsever Kadınları 27 Mayıs 2023 11:05
16. Bölüm | Büyük Selçuklu'nun Hanım Sultanları 27 Mayıs 2023 11:05
15. Bölüm | Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan 27 Mayıs 2023 11:05
14. Bölüm | Selçuklu Hatunları ve Hikayeleri 27 Mayıs 2023 10:05
13. Bölüm I Harezmşah Devleti'nin Sultanları 27 Mayıs 2023 10:05
12. Bölüm I Hüma Hatun 27 Mayıs 2023 10:05
11. Bölüm I Hatice Turhan Valide Sultan 27 Mayıs 2023 10:05
10. Bölüm | Balkanlarda Kadın Olmak 27 Mayıs 2023 10:05
9. Bölüm | Akkoyunlu ve Karakoyunlu Hatunları 27 Mayıs 2023 10:05
8. Bölüm | Hz. Hacer ve Hz. Sare 27 Mayıs 2023 10:05
7. Bölüm | Milli Mücadele'nin Kahraman Kadınları 27 Mayıs 2023 10:05
6. Bölüm | Orta Çağ Avrupası'nda Kadın 27 Mayıs 2023 10:05
5. Bölüm | Kadın Ahiler 27 Mayıs 2023 10:05
4. Bölüm | Osmanlı'da Hayırsever Kadınlar 27 Mayıs 2023 10:05
3. Bölüm | Asr-ı Saadet'te Kadın 27 Mayıs 2023 10:05
2. Bölüm | Türk Toplumunda Kadının Yeri 27 Mayıs 2023 10:05
1. Bölüm | Tarihte ve Günümüzde "Kadın" 27 Mayıs 2023 10:05

29. Bölüm | Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar

Kadınlar neden Haçlı istilalarına katılmada çok istekli oldular?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" 29. bölümüyle sizlerle...

Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'a bu hafta Prof. Dr. Aydın Usta konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

01:00 Haçlı İstilasında Rol Oynayan Kadınlar

02:00 Haçlı İstilalarında Kadınların Rolü

04:30 Haçlı Savaşları Nasıl Başladı?

13:50 Haçlı Savaşlarında Soylu Kadınlar

20:00 Haçlı İstilalarında Rol Oynayan Kadınlar Kimler?

21:30 Kadınlar Neden Haçlı İstilalarına Katılmada Çok İstekli Oldular?

28:00 Haçlı Savaşlarında Yaşanan Katliamlar

31:00 II. Haçlı İstilasına Katılan Eleonore Von Aquitanien Kim?

35:00 Eleonore'nın Haçlı İstilalarındaki Etkin Rolü Neydi?

38:00 Kadınlar Haçlı Savaşlarına Hangi Amaçla Katıldı?

40:00 III. Haçlı Savaşı'ndaki Şahinler ve Güvercinler Kimlerden Oluşuyordu?

48:00 Selahattin Eyyübi'nin Kudüs'ü Fethi...

01:15:00 Haçlı İstilalarında Kadın Savaşçılar Var Mıydı?

01:19:00 I. Haçlı İstilasının Başarılı Olmasında Terken hatun'un Payı Var Mı?

01:29:00 Kadınlar Haçlı Savaşlarına Hangi Amaçla Katıldı?

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