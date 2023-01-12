3. Bölüm | Asr-ı Saadet'te Kadın

Hz. Hatice'nin Hz. Peygamber'in hayatındaki önemi nedir?

12 Ocak 2023 | 16:21
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Cahiliye devrinde çocuklar neden öldürülüyordu? Cahiliye toplumunda kadının toplumdaki yeri nedir? Cahiliye döneminde kadınların evlilik ve miras hakları nelerdir? Hz. Peygamber'in hayatında yön veren kadınlar nelerdir? Hz. Aişe'nin İslam tarihi içerisindeki yeri ve önemi nedir?

Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" üçüncü bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın üçüncü bölümüne Yazar Mehmet Paksu konuk oldu.

00:00 Yön Veren Kadınlar

04:30 Cahiliye devri ve Asr-ı Saadet'te kadın

14:00 Cahiliye devrinde çocuklar neden öldürülüyordu?

19:00 Cahiliye toplumunda kadının yeri

27:00 Hz. Hatice'nin Hz. Peygamber'in hayatındaki önemi

36:00 Cahiliye döneminde kadınların evlilik ve miras hakları

52:00 Hz. Peygamber'in hayatında yön veren kadınlar

01:01:00 Hz. Aişe'nin İslam Tarihi içerisindeki yeri ve önemi

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