Cahiliye devrinde çocuklar neden öldürülüyordu? Cahiliye toplumunda kadının toplumdaki yeri nedir? Cahiliye döneminde kadınların evlilik ve miras hakları nelerdir? Hz. Peygamber'in hayatında yön veren kadınlar nelerdir? Hz. Aişe'nin İslam tarihi içerisindeki yeri ve önemi nedir?
Orta Asya'dan Selçuklu'ya, Cahiliye Devri'nden Asr-ı Saadet'e kadar tarihe yön veren kadınların hayatının anlatıldığı "Yön Veren Kadınlar" üçüncü bölümüyle sizlerle... Nermin Taylan'ın sunduğu Yön Veren Kadınlar'ın üçüncü bölümüne Yazar Mehmet Paksu konuk oldu.
00:00 Yön Veren Kadınlar
04:30 Cahiliye devri ve Asr-ı Saadet'te kadın
14:00 Cahiliye devrinde çocuklar neden öldürülüyordu?
19:00 Cahiliye toplumunda kadının yeri
27:00 Hz. Hatice'nin Hz. Peygamber'in hayatındaki önemi
36:00 Cahiliye döneminde kadınların evlilik ve miras hakları
52:00 Hz. Peygamber'in hayatında yön veren kadınlar
01:01:00 Hz. Aişe'nin İslam Tarihi içerisindeki yeri ve önemi